Полные ведра ягод и грибов! Уральцы поделились фото первого урожая

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Неплохой урожай и у наших садоводов.

Из-за аномальной жары в Свердловской области рано поспели лесные ягоды, а уральцы уже начали находить грибы! Причем и то, и то несут из леса ведрами. Неплохой урожай уже собирают свердловчане и на своих огородах. Чего только нет: жимолость, редиска, кабачки, огурцы... А в лесу полно черники, малины и земляники. Читатели отметили, что собирали этот урожай в Сысерти, в Каменском районе, Ачинском и других. Смотрим в НАШЕЙ большой фотоподборке.

Сейчас собрали черники с братом. Не мелкая, сладкая. Пол ведерка майонезного. С моим братом младшим много не соберешь.

Рассказывает один из уральцев в группе "Грибы Свердловской области"

За один час собрали шесть литров лесной клубники. До двух часов ночи перебирали. Сварили в Цептер-кастрюле.

Рассказывает Алла Катина.

Отдохнула в деревне Ачитского района, грибов ровно сколько на фото, ягоды пока еще есть!

Рассказывает Ольга Кирова.
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