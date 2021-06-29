Полные ведра ягод и грибов! Уральцы поделились фото первого урожая

Из-за аномальной жары в Свердловской области рано поспели лесные ягоды, а уральцы уже начали находить грибы! Причем и то, и то несут из леса ведрами. Неплохой урожай уже собирают свердловчане и на своих огородах. Чего только нет: жимолость, редиска, кабачки, огурцы... А в лесу полно черники, малины и земляники. Читатели отметили, что собирали этот урожай в Сысерти, в Каменском районе, Ачинском и других. Смотрим в НАШЕЙ большой фотоподборке.