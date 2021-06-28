Квадрокоптер и вертолет - бесполезны: свердловчане стали чаще теряться в лесах

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Из-за жары люди уже вовсю ищут ягоды и грибы, но вот вернуться из леса могут не все.

В Свердловских лесах в 2021 году стали чаще пропадать люди. Спасатели связывают тенденцию с аномальной жарой, из-за чего уже со второй половины апреля случаи исчезновений участились. Спасатели ждут, что статистика будет только ухудшаться.

С начала 2021 года 19 человек потерялись. Из них четыре ребенка, 10 – человек живы , четверо погибли, пятеро числятся без вести пропавшими.

Пояснил НАШЕЙ зам. начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков

Посмотрите сами: в прошлом году пропало всего 92 человека, 66 нашли живыми, 11 уральцев погибло, 15 людей - не нашли вовсе. При этом, среди пропавших без вести наибольшее количество людей пожилого возраста (старше 60 лет). Основная причина смерти потерявшихся - плохое здоровье, в частности, заболевания сердечно-сосудистой системы. Люди не берут с собой в поход необходимые таблетки. На втором месте люди до 60 лет - 56% от всего количества заблудившихся, до 18 лет - 10%. Чаще все-таки теряются мужчины (78%).

У нас 5 квадрокоптеров работает, но в лесном массиве простой квадрокоптер практически бесполезен. Проводили много учений и при поисковых мероприятиях – человека не видно. Вот если красная или ярко-салатовая куртка, тогда потерявшегося мы можем найти. Даже когда вертолет летает – он вас не видит, надо как-то обозначиться, зажечь костер.

Добавил Сергей Щербаков.

В Управлении уголовного розыска отметили, что люди не готовятся к походу в лес. Не изучают местность, выходят на неизвестных остановках, уходят вглубь. И даже не берут с собой телефоны. Количество потерявшихся выросло в два раза. И продолжит расти, уверен зам начальника отдела розыскной работы УУР ГУ Аркадий Болотов.

На конец июня месяца по сравнению с прошлым годом двойное превышение случаев исчезновения людей в лесу, на водоемах. Объясняется это погодными условиями, необычайно жаркий май, такой же июнь. Люди в массовом порядке едут на природу, и это при том, что основной массы исчезновения еще не пришло. Каждый год две трети случаев связана со сбором заготовкой грибов и ягод. Теперь мы настороженно ждем открытия грибного сезона, явно будет большой рост.

Рассказал НАШЕЙ Аркадий Болотов.

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