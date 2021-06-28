Квадрокоптер и вертолет - бесполезны: свердловчане стали чаще теряться в лесах

На конец июня месяца по сравнению с прошлым годом двойное превышение случаев исчезновения людей в лесу, на водоемах. Объясняется это погодными условиями, необычайно жаркий май, такой же июнь. Люди в массовом порядке едут на природу, и это при том, что основной массы исчезновения еще не пришло. Каждый год две трети случаев связана со сбором заготовкой грибов и ягод. Теперь мы настороженно ждем открытия грибного сезона, явно будет большой рост.