Пляжи Урала ждет проверка после смерти на водоеме 13-летней девочки

Соблюдают ли правила безопасности на пляжах Урала, в том числе ближайших водоемах у Екатеринбурга, выяснит прокуратура. После гибели 13-летней девочки на берегу Нижнетуринского городского пруда ведомство настроено решительно. Проверят все: наличие спасательных постов, снаряжения, информационных стендов.
В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по созданию безопасных условий для массового отдыха на водных объектах общего пользования, в том числе по информированию населения об ограничении водопользования на водных объектах, не имеющих соответствующего разрешения на купание. Прокуроры проверят соблюдение законодательства при оказании услуг населению по организации пляжного отдыха и купания на водных объектах.
На данный момент Роспотребнадзор проверил 84 пляжа, которые могли бы использоваться для купания, но выдал лишь 13 санитарно-эпидемиологических заключений, разрешающих отдыхать на берегах озер. Без купания, поскольку в воде санврачи нашли вредные бактерии, в том числе стафилококк. А спасатели разрешили купаться только в одном месте - это пляж в Новоуральском городском округе.
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