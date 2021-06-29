Пляжи Урала ждет проверка после смерти на водоеме 13-летней девочки

В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по созданию безопасных условий для массового отдыха на водных объектах общего пользования, в том числе по информированию населения об ограничении водопользования на водных объектах, не имеющих соответствующего разрешения на купание. Прокуроры проверят соблюдение законодательства при оказании услуг населению по организации пляжного отдыха и купания на водных объектах.