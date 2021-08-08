Дома за пять дней и как Ельцина лишили ордена Ленина: необычные истории многоэтажек Екатеринбурга

К знаменательной дате НАША вместе с гидом, сотрудником музея истории Екатеринбурга Евгением Бурденковым, отправилась в путешествие по кварталам Юго-Западного района с необычной историей. Прогулка состоялась в рамках открытия нового туристического маршрута «Живые дома Урала» ко Дню строителя. Маршрут был создан СРО «Уральского объединения строителей».
Большая авария
Дома в Юго-западном районе построили еще в 1960-ые года на территории огромного торфяника, который занимал все пространство между улицами Московская, Малышева, Гурзуфская и поселком индивидуальных застройщиков.
В 1966 году строящееся здание на Московской, 82 рухнуло. Помимо плохой работы проектировщиков, на судьбу дома повлиял растаявший бетон. Холодной зимой материал не успел полностью застыть, из-за чего в марте он потек.
Раньше это была секретная информация, ни в какой газете об этом нельзя было прочитать. Это был, так скажем, компромат на строителей нашего города. Дом мог сыграть очень злую роль в биографии Бориса Ельцина, ведь он был главным инженером компании, которая возводила его. Из-за чего его не наградили Орденом Ленина.
Пятилетку за пять дней
По плану рабочие должны были строить дома за пять суток, по одному этажу в день. Согласно архивным записям, на постройку одного из таких ушло всего 116 с половиной часов. Но где точно находится это место никто не знает.
В ноябре 1967 года на улице Самолетной был построен 60-квартирный дом за пять дней. Чуть позже ДСК сдал уже 75-квартирный подобный дом на Юго-Западе. Адреса, к сожалению, мы не знаем.
Резиновая девятиэтажка
Одну из самых больших девятиэтажек в то время в Свердловске построили на Шаумяна, 93. Дом, из-за своего размера, считался элитным. На площади 14 квадратных метров жили полторы тысячи уральцев. Причем на строительстве работало меньше рабочих, чем обычно.
Отделочница и руководитель бригады Елизавета Тимофеевна Фоминова взяла почину о том, что в ее бригаде будет меньше людей. Зачем это было сделано? Чтобы показать, что не 20, а к примеру 15 человек могут спокойно работать на отделке здания.
Посмотрите сами!
Этот и другие туристические маршруты проекта «Живые дома Урала», куда вошли больше 150 зданий в шести городах Урала, можно найти на сайте izi.travel.ru, где можно послушать аудиогида и прогуляться по городу экскурсией реально или вирутально. Уникальность маршрута в том, что на интерактивных картах на каждом здании отмечены истории и биографии строителей.
Здесь будет интересно узнать, как Борис Ельцин смог смонтировать 75-квартирный дом за пять дней, где, как и за какую зарплату строители возвели самое длинное пятиэтажное здание в Екатеринбурге, как выглядят первые свердловские «девятиэтажки», двенадцатиэтажные и шестнадцатиэтажные дома с применением необычного декора. Мало кто знает, почему для строительства медгородка использовали взрывчатку, и за какие строительные новации наши строители получили золотую медаль на выставке достижений в Москве.
Автор: Александра Ларионова.
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