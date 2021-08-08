Дома за пять дней и как Ельцина лишили ордена Ленина: необычные истории многоэтажек Екатеринбурга

Дома в Юго-западном районе построили еще в 1960-ые года на территории огромного торфяника, который занимал все пространство между улицами Московская, Малышева, Гурзуфская и поселком индивидуальных застройщиков.

В 1966 году строящееся здание на Московской, 82 рухнуло. Помимо плохой работы проектировщиков, на судьбу дома повлиял растаявший бетон. Холодной зимой материал не успел полностью застыть, из-за чего в марте он потек.