В Екатеринбурге парковка на Площади 1905 года обрастет деревьями

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С 14 по 26 августа здесь пройдет бесплатный III фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера». Подготовка к празднику уже началась!

В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного дизайна "Атмосфера" полностью преобразят парковку на Площади 1905 года. Вместо машин здесь временно высадят множество различных растений.


Чтобы установить 76 деревьев не потребуется даже снимать брусчатку. Сад с липами, яблонями, горными соснами, можжевельником, эхинацеей, шалфеем, злаками, ивами и ромашками и даже небольшим водоемом установят по новой технологии. Площадь застрелят аэродромной пленкой, не нее будет высыпан грунт для растений. Для этого потребуется больше тысячи кубометров земли и рулонного газона. На все у организаторов есть только две недели. Поэтому работы идут почти круглосуточно.

Площадь 1905 года всегда воспринималась как открытое ровное пространство с типичным утилитарным назначением. Наша задача — показать, что может быть по-другому

заявили организаторы «Атмосферы»

Миниатюрный парк со спортивной площадкой

В рамках фестиваля в центре города появится спортивная и детская зоны, фуд-корт, круглые качели и скамьи, лекторий и деревянный амфитеатр со сценой, где каждый день с 18.00 до 20.30 будут выступать музыканты. Еще одной фишкой «Атмосферы», кроме лекций об искусстве ландшафтного дизайна и красивого сада, станут выступления призеров олимпийских игр в Токио и другие спортивные состязания. После фестиваля миниатюрный парк уберут, а на Площадь 1905 года вернется парковка.

Все желающие смогут поиграть в пляжный волейбол. Федерация волейбола с 16 по 20 августа и с 21 по 25 августа будет каждый вечер проводить тренировки для любителей. Записаться можно будет за день с 18.00 прямо на площадке.

рассказали НАШЕЙ в пресс-службе фестиваля

Судьба растений

Также организаторы фестиваля приглашают волонтеров для вечернего полива деревьев. После фестиваля все растения высадят на улицах и дворах города, а 12 лип в качестве подарка ко Дню рождения столицы Урала разместят на новой аллее за Площадью 1905 года.

Продумывая концепцию фестиваля, мы обратились к основе жизни на Земле – клетке. Именно ее строение определило плавные линии зеленой территории фестиваля. Клетки, объединяясь, образуют структуру великолепных растений, так и разрозненные парки города могут соединиться в зеленый каркас города. Фестиваль станет очередным шагом в развитии программы комфортной городской среды.

пояснила руководитель фестиваля Юлия Сорокина.

Обратите внимание, на площадке действуют коронавирусные ограничения. Одновременно будут пускать не больше 300 человек. В мэрии допустили, что если горожанам понравится такое благоустройство парковки на Площади 1905 года, то там действительно могут разместить парк. Пока что парковка останется закрытой до конца августа.


Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте uflart.ru.

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