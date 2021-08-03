В Екатеринбурге парковка на Площади 1905 года обрастет деревьями

В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного дизайна "Атмосфера" полностью преобразят парковку на Площади 1905 года. Вместо машин здесь временно высадят множество различных растений.

Чтобы установить 76 деревьев не потребуется даже снимать брусчатку. Сад с липами, яблонями, горными соснами, можжевельником, эхинацеей, шалфеем, злаками, ивами и ромашками и даже небольшим водоемом установят по новой технологии. Площадь застрелят аэродромной пленкой, не нее будет высыпан грунт для растений. Для этого потребуется больше тысячи кубометров земли и рулонного газона. На все у организаторов есть только две недели. Поэтому работы идут почти круглосуточно.