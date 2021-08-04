Как главный театр России пережил годы войны в Свердловске

Актеры каждое утро продолжали репетировать, шли репетиции спектакля «Кремлевские куранты». И более того, они продолжали играть спектакли, иногда начинали играть днем, чтобы успеть до того, как начнутся бомбардировки. Как правило, они начинались ближе к вечеру. Или наоборот, начинали играть очень поздно для тех, кто работал на заводах, либо был занят днем.