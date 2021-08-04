Как главный театр России пережил годы войны в Свердловске

В рамках проекта "Свердловск: культурная эвакуация” горожан познакомили с историей жизни Московского художественного академического театра на Урале в годы войны. Екатеринбургские актеры Евгений Исхаков и Евгения Максимовских зачитывали отрывки писем МХАТовцев. Сами актеры называли этот период «длительными гастролями».
Играли, несмотря на бомбардировки
Война началась, но театр не отменил свои гастроли в Минске 17 июня 1941 года. Уже 24 июня город начали бомбить, один из снарядов попал в здание театра и уничтожил все декорации и костюмы. Все 117 актеров в срочном порядке покинули Минск и шли пешком почти до самой Москвы, рассказывает руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского ТЮЗа Наталья Киселева.
Актеры каждое утро продолжали репетировать, шли репетиции спектакля «Кремлевские куранты». И более того, они продолжали играть спектакли, иногда начинали играть днем, чтобы успеть до того, как начнутся бомбардировки. Как правило, они начинались ближе к вечеру. Или наоборот, начинали играть очень поздно для тех, кто работал на заводах, либо был занят днем.
Все брали с собой на репетицию чемоданчик с гримировальными принадлежностями и мешочек с личными вещами. Никто не знал, чем мог закончится сегодняшний день. Катастрофически не хватало еды, актеры неделями мечтали о том, чтобы помыться.
Заняли место раненных бойцов
В октябре театр готовился к переводу в Ташкент. Но обстоятельства сложились иначе, и актеры отправились в Саратов, но там их никто не ждал. Девять дней актеры теснились в городском театре, а потом попали в гостиницу, где в тот момент располагался госпиталь.
Постановки играли в тесном саратовском ТЮЗе. В январе здесь прошла премьера спектакля «Кремлевские курсанты», за которую актеров наградили Сталинской премией.
Только представьте, из-за нас перевозят раненных. Надо этому соответствовать.
Жизнь в Свердловске
Но тут начали бомбить и Саратов, актеры сбежали в Свердловск, где их встретили с оркестром. Гастроли проходили в помещении Оперного театра. Самым популярным у свердловчан стали спектакли «Царь Федор Иоанович» и «Школа злословия». Всего московский театр сыграл на сцене Свердловска 79 раз.
Итак, снова нам предстоит встретиться с новым зрителем, с крупнейшим городом — индустриальным гигантом. Отдыхать с пути нам не хочется. Мы приступаем к работе немедленно с тем, чтобы в двадцатых числах августа уже открыть сезон в Свердловске, подготовив ряд спектаклей основного репертуара МХАТ.
Гневное письмо
Не только МХАТ находился на сцене уральского театра. Продолжали работать местные актеры, а еще известный Мариинский театр. Один из них объявил об открытии нового сезона, тогда пробиться на сцену стало невозможно. МХАТовцев снова выселили из помещения, москвичи восприняли это как оскорбление и написали гневное письмо. Остались актеры недовольны и тем, что свердловчане в годы войны жили «слишком хорошо».
Но случилось так, что в антракте я ушла: было непереносимо видеть тыловую, шикарно одетую публику. Там было много сытых роскошных дам из сферы «сервиса», кавалеров было меньше, но зато таких, которые вполне могли находиться на фронте.
Вскоре, 28 октября, актеры вернулись в Москву. Уже после войны в 1943 главный театр России вернулся на Урал с новыми спектаклями. О конфликте забыли, а театры сотрудничают и до сих пор.
Автор: Александра Ларионова.
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