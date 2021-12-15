В 2022 году в Свердловской области вырастут цены на коммуналку

Во втором полугодии 2022 года в Свердловской области вырастут цены на коммуналку, сообщили сегодня, 15 декабря, в Департаменте информационной политики региона. При этом в первой половине 2022 года стоимость услуг не изменится, но уже в июне цены на коммуналку могут вырасти на 3,1% - 4,9%. Власти отметили, что данный показатель для большинства будет ниже уровня прогнозируемой инфляции. При этом часть жителей смогут получить компенсацию за рост цен.