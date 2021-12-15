В 2022 году в Свердловской области вырастут цены на коммуналку

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Часть уральцев смогут получить компенсацию за рост цен.

Во втором полугодии 2022 года в Свердловской области вырастут цены на коммуналку, сообщили сегодня, 15 декабря, в Департаменте информационной политики региона. При этом в первой половине 2022 года стоимость услуг не изменится, но уже в июне цены на коммуналку могут вырасти на 3,1% - 4,9%. Власти отметили, что данный показатель для большинства будет ниже уровня прогнозируемой инфляции. При этом часть жителей смогут получить компенсацию за рост цен.

В дополнение к ограничению коммунальных платежей предельным индексом в Свердловской области действуют меры социальной поддержки для малообеспеченных семей и граждан. Речь идет о компенсационных выплатах за ЖКУ. Право на нее получают одиноко проживающие граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают 12% от их совокупного дохода. Для иных одиноко проживающих граждан и семей этот показатель установлен на уровне 22%. Для получения выплат уральцам необходимо обращаться в органы местного самоуправления.

Добавили в Департаменте информационной политики.

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