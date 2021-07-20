В Екатеринбурге будут расщеплять старые батарейки на ценные металлы

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48717

Новый завод начнет работу в конце 2021 года.

В Екатеринбурге начнут расщеплять на ценные металлы старые батарейки. Проект "Русский кобальт" выпускников УрФУ получил грант Фонда содействия инновациям на два миллиона рублей. Планируется, что уже в конце 2021 года такой завод запустят и начнет перерабатывать до 50 тонн батареек ежемесячно. Из них извлекают медь, литий, кобальт и другие вещества.

Это будет способствовать решению экологических проблем: батарейки не попадут на свалку, они будут экологично переработаны. Ценные металлы впоследствии можно использовать в металлургии и химической промышленности. В нашей команде есть технологи, инженеры, предприниматели.

Рассказал руководитель проекта Степан Сапьянов.

Уже сейчас на заводе настраивают оборудование, проходят пуско-наладочные работы. Во всю идет подготовка к запуску проекта. Преподаватели УрФУ также помогали студентам сформировать бизнес-модель предприятия и найти инвестора.


Кроме гранта проект получил поддержку УрФУ, авторы выиграли конкурс молодых предпринимателей и приняли участие в программе "СтартапДиплом" и получили от ВУЗа в общем счете 200 тысяч рублей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48717

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined