В Екатеринбурге будут расщеплять старые батарейки на ценные металлы

В Екатеринбурге начнут расщеплять на ценные металлы старые батарейки. Проект "Русский кобальт" выпускников УрФУ получил грант Фонда содействия инновациям на два миллиона рублей. Планируется, что уже в конце 2021 года такой завод запустят и начнет перерабатывать до 50 тонн батареек ежемесячно. Из них извлекают медь, литий, кобальт и другие вещества.
Это будет способствовать решению экологических проблем: батарейки не попадут на свалку, они будут экологично переработаны. Ценные металлы впоследствии можно использовать в металлургии и химической промышленности. В нашей команде есть технологи, инженеры, предприниматели.
Уже сейчас на заводе настраивают оборудование, проходят пуско-наладочные работы. Во всю идет подготовка к запуску проекта. Преподаватели УрФУ также помогали студентам сформировать бизнес-модель предприятия и найти инвестора.
Кроме гранта проект получил поддержку УрФУ, авторы выиграли конкурс молодых предпринимателей и приняли участие в программе "СтартапДиплом" и получили от ВУЗа в общем счете 200 тысяч рублей.
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