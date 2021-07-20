В Екатеринбурге будут расщеплять старые батарейки на ценные металлы

Уже сейчас на заводе настраивают оборудование, проходят пуско-наладочные работы. Во всю идет подготовка к запуску проекта. Преподаватели УрФУ также помогали студентам сформировать бизнес-модель предприятия и найти инвестора.

Кроме гранта проект получил поддержку УрФУ, авторы выиграли конкурс молодых предпринимателей и приняли участие в программе "СтартапДиплом" и получили от ВУЗа в общем счете 200 тысяч рублей.

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