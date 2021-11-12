В Екатеринбурге обновят памятник The Beatles с помощью граффити

Техника выполняется с помощью точечных мазков, которые, по мнению художника, олицетворяют мельчайшие частицы - атомы, составляющих человека и его внутренний мир. Таковы и другие картины автора, которые с 16 ноября можно будет посмотреть или даже купить в международном центре искусств "Главный проспект". Всего на выставке будет представлено 12 работ.

Памятник The Beatles установили в Екатеринбурге в 2009 году. Впервые фестиваль The Beatles прошел на Урале в Каменске-Уральском. Его в советское время организовал Владимир Прокин. Из-за чего ему пришлось провести в тюрьме четыре года.

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