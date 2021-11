В Екатеринбурге обновят памятник The Beatles с помощью граффити, его нарисует художник из Великобритании Джеймс Кокран, известный также как Джимми Си. Это его первая работа в России. Картина, возможно, попадет в фильм о The Beatles известного кинорежиссера Питера Джексона и будет посвящена альбому Let it be. Фильм выйдет в прокат как раз к 300-летнию Екатеринбурга.