В Екатеринбурге обновят памятник The Beatles с помощью граффити

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Его нарисует художник из Великобритании.

В Екатеринбурге обновят памятник The Beatles с помощью граффити, его нарисует художник из Великобритании Джеймс Кокран, известный также как Джимми Си. Это его первая работа в России. Картина, возможно, попадет в фильм о The Beatles известного кинорежиссера Питера Джексона и будет посвящена альбому Let it be. Фильм выйдет в прокат как раз к 300-летнию Екатеринбурга.

Это первый опыт в моей жизни, когда я буду работать при минус десяти градусах. Это будет вызов, но я сделаю все, что в моих силах. Это будут портреты членов группы. У меня ограниченное время визита - девять дней. Я надеюсь уложиться в семь дней. До этого я работал только при нуле градусов. Но тот тип краски, который я буду использовать, как раз создан для работы в холодных условиях. Рисовать портреты я буду в своем стиле, в технике пуантилизма.

Рассказал НАШЕЙ Джеймс Кокран.

Техника выполняется с помощью точечных мазков, которые, по мнению художника, олицетворяют мельчайшие частицы - атомы, составляющих человека и его внутренний мир. Таковы и другие картины автора, которые с 16 ноября можно будет посмотреть или даже купить в международном центре искусств "Главный проспект". Всего на выставке будет представлено 12 работ.


Памятник The Beatles установили в Екатеринбурге в 2009 году. Впервые фестиваль The Beatles прошел на Урале в Каменске-Уральском. Его в советское время организовал Владимир Прокин. Из-за чего ему пришлось провести в тюрьме четыре года.

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