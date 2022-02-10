В мэрии Екатеринбурга раскрыли стоимость новых проездных

Заммэра Екатеринбурга Алексей Бубнов раскрыл стоимость новых проездных, которые начнут действовать с 1 марта.
После повышения стоимости проезда на наземном транспорте до 32 рублей тариф стал равен цене поездки на метро, а это позволило вновь ввести единый проездной билет, сообщает E1.RU.
Например, месяц поездок по электронному проездному на четырех видах транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) будет стоить:
- для организаций — 2 тысячи 900 рублей;
- для граждан — 2 тысячи 800 рублей;
- для студентов — 1 тысяча 900 рублей;
- для школьников — 1 тысяча 500 рублей.
Стоимость электронного проездного на месяц поездок на одном виде транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составит:
- для граждан — 2 тысячи 230 рублей (кроме троллейбуса);
- для студентов — 1 тысяча 250 рублей (кроме троллейбуса);
- для школьников — 740 рублей.
Электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок на 60 дней будет выглядеть следующим образом:
- не более 20 поездок — 570 рублей;
- не более 40 поездок — 1 тысяча 120 рублей;
- не более 70 поездок — 1 тысяча 925 рублей.
Стоимость «электронного кошелька» на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) составит:
- для граждан — 30 рублей за одну поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, 32 рубля за одну поездку в метро;
- для студентов — 28,5 рубля за одну поездку;
- для школьников — 27,5 рубля за одну поездку.
- Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля.
- Электронный проездной билет для школьников на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составит 960 рублей.
- На четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) на 60 минут с момента начала первой поездки — 62 рубля.
Цена за электронный проездной билет для пенсионеров:
- на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок (не более 50) на месяц — 520 рублей;
- на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение месяца — 970 рублей;
- «электронный кошелек» на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) — 23 рубля за одну поездку.
Ранее НАША сообщала, что пассажиропоток в общественном транспорте Екатеринбурга рекордно упал.
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