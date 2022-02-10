В мэрии Екатеринбурга раскрыли стоимость новых проездных

Заммэра Екатеринбурга Алексей Бубнов раскрыл стоимость новых проездных, которые начнут действовать с 1 марта.

После повышения стоимости проезда на наземном транспорте до 32 рублей тариф стал равен цене поездки на метро, а это позволило вновь ввести единый проездной билет, сообщает E1.RU.

Например, месяц поездок по электронному проездному на четырех видах транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) будет стоить:

для организаций — 2 тысячи 900 рублей;

для граждан — 2 тысячи 800 рублей;

для студентов — 1 тысяча 900 рублей;

для школьников — 1 тысяча 500 рублей.

Стоимость электронного проездного на месяц поездок на одном виде транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составит:

для граждан — 2 тысячи 230 рублей (кроме троллейбуса);

для студентов — 1 тысяча 250 рублей (кроме троллейбуса);

для школьников — 740 рублей.

Электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок на 60 дней будет выглядеть следующим образом:

не более 20 поездок — 570 рублей;

не более 40 поездок — 1 тысяча 120 рублей;

не более 70 поездок — 1 тысяча 925 рублей.

Стоимость «электронного кошелька» на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) составит:

для граждан — 30 рублей за одну поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, 32 рубля за одну поездку в метро;

для студентов — 28,5 рубля за одну поездку;

для школьников — 27,5 рубля за одну поездку.

Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля. Электронный проездной билет для школьников на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составит 960 рублей. На четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) на 60 минут с момента начала первой поездки — 62 рубля.

Цена за электронный проездной билет для пенсионеров:

на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок (не более 50) на месяц — 520 рублей;

на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение месяца — 970 рублей;

«электронный кошелек» на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) — 23 рубля за одну поездку.

Ранее НАША сообщала, что пассажиропоток в общественном транспорте Екатеринбурга рекордно упал.

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