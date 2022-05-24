В парке Екатеринбурга мужчина избил парня, а потом изнасиловал его девушку

Ранее судимый 32-летний житель Екатеринбурга напал в парке на молодого человека, после чего изнасиловал его 22-летнюю девушку.

По версии следствия, ночью 25 апреля в парке на территории Кировского района обвиняемый вступил в конфликт с молодым человеком, после чего несколько раз ударил потерпевшего рукой, а затем приказал его спутнице следовать за ним. В глубине парка задержанный изнасиловал молодую женщину и скрылся с места преступления.

— На днях сотрудникам СК России во взаимодействии с оперативниками уголовного розыска полиции задержали разыскиваемого. Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, сбору и закреплению доказательственной базы. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что информация о нападении на девушку поступила около 4 утра в отдел полиции № 1 Кировского района.

— Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр, изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе биологические следы нападавшего. В ходе опроса потерпевшей были установлены приметы предполагаемого преступника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, организованных сыщиками уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу, удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 32-летний гражданин. Полицейские задержали фигуранта на территории Полевского, — отметили в полиции

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее НАША сообщала, как на екатеринбурженку напал пьяный мужчина.

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