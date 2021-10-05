В Парке Маяковского откроется детская площадка для инвалидов

Мы хотим, чтобы площадка объединила и наших посетителей – детей всех возрастов вне зависимости от их особенностей развития, их родителей, которые с комфортом могут отдохнуть в этой зоне. Оборудование было выбрано в соответствии со всеми нормами безопасности. В следующем году мы полностью реновируем еще одну детскую площадку слева от центральной аллеи, продолжив таким образом развитие инфраструктуры для семейного отдыха в парке.