В Парке Маяковского откроется детская площадка для инвалидов

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49337

Вход на нее будет бесплатный.

В Екатеринбургском парке имени Маяковского открывается новая инклюзивная детская площадка, где бесплатно смогут играть дети с нарушениями здоровья. Некоторые элементы площадки родители смогут использовать как тренажеры, обучающие ребенка ощущать свое тело в пространстве. Это, например, качели "Гнездо" и качалка - балансир.

Мы хотим, чтобы площадка объединила и наших посетителей – детей всех возрастов вне зависимости от их особенностей развития, их родителей, которые с комфортом могут отдохнуть в этой зоне. Оборудование было выбрано в соответствии со всеми нормами безопасности. В следующем году мы полностью реновируем еще одну детскую площадку слева от центральной аллеи, продолжив таким образом развитие инфраструктуры для семейного отдыха в парке.

Павел Зубакин, и.о. директора парка Маяковского.

Всего в новой зоне будет 37 игровых конструкций. Площадь детской зоны - 2,7 тысячи кв. метров. Официальное открытие состоится 8 октября, будет работать бесплатно и круглый год. Площадка была создана при поддержке Coca-Cola и фонда "Обнаженные сердца". В Парке Маяковского отметили, что во время строительства площадки сохранили все деревья.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49337

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined