В Парке Маяковского откроется детская площадка для инвалидов

В Екатеринбургском парке имени Маяковского открывается новая инклюзивная детская площадка, где бесплатно смогут играть дети с нарушениями здоровья. Некоторые элементы площадки родители смогут использовать как тренажеры, обучающие ребенка ощущать свое тело в пространстве. Это, например, качели "Гнездо" и качалка - балансир.
Мы хотим, чтобы площадка объединила и наших посетителей – детей всех возрастов вне зависимости от их особенностей развития, их родителей, которые с комфортом могут отдохнуть в этой зоне. Оборудование было выбрано в соответствии со всеми нормами безопасности. В следующем году мы полностью реновируем еще одну детскую площадку слева от центральной аллеи, продолжив таким образом развитие инфраструктуры для семейного отдыха в парке.
Всего в новой зоне будет 37 игровых конструкций. Площадь детской зоны - 2,7 тысячи кв. метров. Официальное открытие состоится 8 октября, будет работать бесплатно и круглый год. Площадка была создана при поддержке Coca-Cola и фонда "Обнаженные сердца". В Парке Маяковского отметили, что во время строительства площадки сохранили все деревья.
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