В Свердловской области избирателям раздадут сертификаты на 300 рублей в продуктовый

Торговая сеть «Монетка» будет привлекать участников на выборы в Госдуму и Заксобрание в Свердловской области. Компания собирается выпустить 200 тысяч подарочных сертификатов, каждый - номиналом по 300 рублей.

Получить их можно будет на избирательных участках в дни голосования 17-19 сентября. Тем временем владелец торговой сети «Монетка» Роман Заболотнов подтвердил изданию Znak.com, что его компания участвует в этой акции, но подробнее комментировать эту ситуация не стал. При этом пока неизвестно, кто конкретно получит такой сертификат.

Ранее появилась информация, что подобные сертификаты подготавливают ко Дню пенсионера, поскольку массовые мероприятия пришлось отменить в регионе из-за коронавирусных ограничений. Обналичить их не получится - сертификаты можно потратить лишь в продуктовом. Изначально власти отказывались говорить о какой именно сумме идёт речь.

Председатель Свердловской организации ветеранов войны, труда, боевых действий и госслужбы Юрий Судаков тогда заявлял, что этот проект - внимание к старшему поколению.

- Важна не ценность подарка, а чувство, что человек не забыт, - считает Судаков.

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