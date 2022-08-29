В Светлом нашли тело девушки

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51886

Оно лежало под окнами высотки.

Сегодня утром, 29 августа, в микрорайоне Светлый из окна выпала девушка. К сожалению, она скончалась на месте.


В этом доме всего 32 этажа, с какого именно она выпала - неизвестно. Никто из очевидцев ничего не услышал.

— Я пошел на работу в 07.00, а она лежит под пакетом. Полиция была на месте, ходили с собакой, — передает слова местного жителя E1.RU.

В группе микрорайона появилось объявление о том, что проезд у дома, где произошла трагедия, временно закрыт. В УМВД Екатеринбурга пока не прокомментировали произошедшее.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51886

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined