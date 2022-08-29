В Светлом нашли тело девушки

Сегодня утром, 29 августа, в микрорайоне Светлый из окна выпала девушка. К сожалению, она скончалась на месте.

В этом доме всего 32 этажа, с какого именно она выпала - неизвестно. Никто из очевидцев ничего не услышал.

— Я пошел на работу в 07.00, а она лежит под пакетом. Полиция была на месте, ходили с собакой, — передает слова местного жителя E1.RU.

В группе микрорайона появилось объявление о том, что проезд у дома, где произошла трагедия, временно закрыт. В УМВД Екатеринбурга пока не прокомментировали произошедшее.

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