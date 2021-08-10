Возле ЕКАДа снова обнаружили огромную нелегальную свалку

Участники Свердловского РЭО направили фотографии и видеозаписи фактов выгрузки отходов, которые были сделаны в марте, апреле и мае этого года, в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. В ходе расследования установлено, что автомобили принадлежат ООО «Благстройсервис». Компания предоставила договоры о передаче большегрузных автомобилей в аренду физическим лицам. Но КАМАЗы продолжали свозить отходы в одно несанкционированное место. В результате образовались огромные нелегальные свалки.