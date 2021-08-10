Возле ЕКАДа снова обнаружили огромную нелегальную свалку

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Активисты свердловского отделения РЭО успели заснять нарушителей.

Возле Екатеринбургской кольцевой автодороги снова появилась нелегальная свалка, ее заметили активисты Свердловского отделения РЭО во время рейдов по ближайшей территории. В основном мусор свозили грузовики, причем делали это постоянно. Отходы выбрасывали недалеко от административного здания на Черняховского, 88а, нарушая требования природоохранного законодательства.

Участники Свердловского РЭО направили фотографии и видеозаписи фактов выгрузки отходов, которые были сделаны в марте, апреле и мае этого года, в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. В ходе расследования установлено, что автомобили принадлежат ООО «Благстройсервис». Компания предоставила договоры о передаче большегрузных автомобилей в аренду физическим лицам. Но КАМАЗы продолжали свозить отходы в одно несанкционированное место. В результате образовались огромные нелегальные свалки.

Сообщили НАШЕЙ в Свердловском РЭО.

Причем вывезенные отходы буртовались трактором, так мусор меньше бросался в глаза. В июне мусор стали вывозить на Черняховского, 80, корп. 5. Природоохранная прокуратура подтвердила факт нарушения законодательства, собственнику земли - компании ООО «Благстройсервис», вынесено представление на устранение кучи мусора. Активисты намерены снова привлечь к ответственности за закопанные отходы.

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