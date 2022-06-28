Жителям Свердловской области увеличат зарплаты

В Свердловской области гражданам, работающим в больницах, школах и социальных учреждениях, поднимут зарплаты на 4% с 1 августа.
Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Повышение произошло раньше срока, ранее планировалось сделать это только 1 сентября.
— Индексация направлена на поддержку сотрудников, обеспечивающих деятельность отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и многих других, — сообщили в областном департаменте информационной политики.
Ранее в Свердловской области повысили прожиточный минимум.
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