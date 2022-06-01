В Свердловской области повысили прожиточный минимум

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В среднем - на 20%.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увеличении прожиточного минимума.

— В Свердловской области с 1 июня установлены следующие величины прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 14,717 тысячи рублей (рост на 23%), для пенсионеров — 11,612 тысячи рублей (на 22%), для детей — 14,156 тысячи рублей (на 19,5%), — уточнили в департаменте информационной политики региона.

Средний рост прожиточного минимума в Свердловской области составил 20,5%. В расчете на душу населения прожиточный минимум в Свердловской области составляет 13,5 тысячи рублей, пишет Ura.Ru.


Напомним, власти официально заявили, что с 1 июня проиндексируют пенсии, прожиточный минимум и МРОТ.


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