Афиша на выходные с 18 по 20 июня в Екатеринбурге: бесплатные билеты в кино, отдых для детей и концерты

Кино в Екатеринбурге
«Телохранитель жены киллера» (18+)
Харизматичное трио: киллер, его жена и телохранитель отправляются в отпуск в Италию. Но натыкаются на бандитов, которые готовят кибератаку, способную уничтожить Евросоюз. Бежим спасать мир вместе с главными героями! Боевик, США, 2021 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.
«Сердце и как им пользоваться» (16+)
Русская комедия Дмитрия Губарева о стендап-комике из Москвы Ильи, публично обвиненного во лжи, и романтика из села Саши. Парни пройдут весь путь от знакомства до крепкой дружбы через конфликты и путешествие на море. Где встретят свою любовь и начнут новую жизнь. Комедия, Россия, 2021 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.
«Лука» (6+)
Мультик, на протяжении которого зрители полностью погрузятся в атмосферу Италии: паста, пицца, мороженное и детская беззаботность. Главный герой Лука и его лучший друг – не исключение. С одним «но»: в теле мальчика скрывается морской монстр… Мультфильм, США, 2021 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.
Как выиграть билеты в Дом Кино
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Спектакли в Екатеринбурге
«Тайна Марии Каллас» (18+)
Продюсер предлагает стареющей актрисе напомнить обществу о себе: при помощи старых записей создать новый шедевр. Каллас соглашается с одним условием. Поэтому кое-что остается за кадром, но не для зрителей спектакля в Екатеринбурге. 20 июня 18.00. «Театрон», пр. Ленина, 38А. Тел. 371-55-61. Билет: 500 руб.
«Пять зим в Третьей империи» (16+)
Студенты театрального института покажут постановку по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта, в основе которой рассказы о жизни реальных людей. Германия, 1930-ые года. В отношении людей – кризис. Одно решение промолчать губит доверие друг к другу, а все личное внезапно предается огласке… Как поступят герои? 18 июня в 19.00. ЕГТИ, ул. Вайнера, 2. Тел. 350-70-59. Билет: 200 руб.
«Тайна Марии Каллас» (18+)
Продюсер предлагает стареющей актрисе напомнить обществу о себе: при помощи старых записей создать новый шедевр. Каллас соглашается с одним условием. Поэтому кое-что остается за кадром, но не для зрителей спектакля в Екатеринбурге. 20 июня в 18.00. «Театрон», пр. Ленина, 38А. Тел. 371-55-61. Билет: 500 руб.
Plug and Play (18+)
Спектакль-импровизация, который создается «здесь и сейчас». Четыре драматурга пишут пьесу на заданную зрителями тему, а актеры разыгрывают ее «не отходя от кассы». 18 июня 19.30. Театральная платформа «В Центре», Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3. Тел. 312-43-43. Билет: от 500 руб.
Концерты в Екатеринбурге
Pharaoh (18+)
Да, может этот рэпер уже и не так популярен, но молодежь все еще помнит его трек «Дико, например». Поэтому он устроит дикую тусовку во время своего весеннего тура «Million Dollar Depression». 18 июня в 19.00. Teleclub, ул. Карьерная, 16. Тел. 8-800-302-03-44. Билеты: от 1900 руб.
ЛСП (18+)
И еще одна звезда, рэпер ЛСП выступит с новым альбомом, песни из которого публике уже известны. Это «Девочка-пришелец», «Бейби» и другие. Уральцы сомневаются, что все желающие поместятся на танцпол маленького клуба. Бегом за билетами! 19 июня в 20.00. Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12. Тел. 328-43-37. Билет: от 1400 руб.
Хореографические танцы (6+)
А если устали от громкой музыки – можно сходить на неповторимый отчетный концерт Уральского хореографического колледжа и насладиться буйством танцев. Студенты исполнят балет под музыку в стиле барокко. 22 июня в 18.30. «Урал Опера Балет», пр. Ленина, 46А. Тел. 350-81-01. Билет: от 200 до 1500 руб.
Мастер-классы в Екатеринбурге
Неделя Авангарда (12+)
В Екатеринбурге стартует новый фестиваль, посвященный конструктивизму. Попить вкусного компота, погулять с экскурсоводом по городку милиции и попасть на мастер-классы: рисуем с художником Алексеем Рыжковым 16 июня в 19.00, учимся делать дворовую мебель 17 июня в 19.00 и 19 июня в 15.00, и создаем эко-мешочки 20 июня в 16.00. Ул. Чапаева, 14/1 – 3, 6-8. Абсолютно бесплатно!
Знакомство с живописью (0+)
Подходит подросткам и взрослым. Художница Музейного центра «Гамаюн» расскажет об основах живописи, разных материалах и красках. Участники нарисуют свой шедевр масляными красками. Ничего приносить не нужно – все выдадут на месте. Мастер-класс продлится два часа. По предварительной записи. Ул. Гоголя, 20/5. Тел. 371-55-76. Билет: от 300 руб.
Танцы под открытым небом (6+)
Бачата, сальса, зука, линди-хоп, реггетон и другие – попробовать себя в любом из танцевальных стилей в мире можно на уроке от MaxDance. Плавно и ритмично двигаться вас научат участники шоу «Танцы». 18 июня с 20.00 до полуночи. Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3. Тел. 312-43-43. Бесплатно.
Отдых с детьми
Музыка с мамой (0+)
Три группы для малышей от полутора до четырех лет и их родителей. Такие занятия развивают способность слышать и слушать, эмпатию и речь ребенка. Это не только концерт, знакомство с инструментами, но и незатейливые игры. Возьмите с собой сменную обувь. 20 и 23 июня, с 10.00 до 12.30. Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3. Тел. 312-43-43. Билет: от 700 руб.
«Ухти-тухти» (0+)
Интерактивный спектакль для самых ленивых ребят по мотивам сказки Беатрикс Поттер. О том, как ежихе удается необычно справляться со всеми повседневными делами: стиркой, уборкой и готовкой. Это и песни, и танцы, а еще – мыльные пузыри и много игр. 19 июня в 11.00. Театр «Желый квадрат», ул. Степана Разина, 95. Тел. 328-41-01. Билет: 450 руб.
«Фанатка» (12+)
Мюзикл о мире, в котором живут и никогда не взрослеют подростки, а родителей и школы и вовсе нет. В сопровождении поп-музыки и классики зритель наблюдает за девочкой, мечтающей стать интернет-звездой. Одно ее видео за ночь набирает тысячи просмотров... 20 июня в 17.00. «Живой театр», ул. Малышева, 58А. Тел. 614-63-13. Билет: 500 руб.
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