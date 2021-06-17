Афиша на выходные с 18 по 20 июня в Екатеринбурге: бесплатные билеты в кино, отдых для детей и концерты

«Телохранитель жены киллера» (18+)

Харизматичное трио: киллер, его жена и телохранитель отправляются в отпуск в Италию. Но натыкаются на бандитов, которые готовят кибератаку, способную уничтожить Евросоюз. Бежим спасать мир вместе с главными героями! Боевик, США, 2021 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.

«Сердце и как им пользоваться» (16+)

Русская комедия Дмитрия Губарева о стендап-комике из Москвы Ильи, публично обвиненного во лжи, и романтика из села Саши. Парни пройдут весь путь от знакомства до крепкой дружбы через конфликты и путешествие на море. Где встретят свою любовь и начнут новую жизнь. Комедия, Россия, 2021 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.

«Лука» (6+)

Мультик, на протяжении которого зрители полностью погрузятся в атмосферу Италии: паста, пицца, мороженное и детская беззаботность. Главный герой Лука и его лучший друг – не исключение. С одним «но»: в теле мальчика скрывается морской монстр… Мультфильм, США, 2021 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.