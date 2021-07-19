Американцы купили сериал "Перевал Дятлова" о гибели уральских туристов

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Теперь его покажут еще в двух странах мира - Латинской Америке и Австралии.

Компания HBO Max и SBS купила права на показ сериала "Перевал Дятлова" в Латинской Америке и Австралии. История сериала посвящена трагической гибели студентов-туристов, которые пытались подняться на гору Холатчхаль в 1959 году. Сериал создан режиссерами и продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым кинокомпанией 1-2-3 Production.


Осенью премьеру сериала показали на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER, а по итогам года работы была высоко оценена и зрителями, и критиками. Теперь "Перевал Дятлова" крутят еще и в Германии, Австрии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и других скандинавских странах. А еще в США и Канаде и в Эстонии. Переговоры продолжаются с вещателями на территориях Восточной Европы и Польши.

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