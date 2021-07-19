Компания HBO Max и SBS купила права на показ сериала "Перевал Дятлова" в Латинской Америке и Австралии. История сериала посвящена трагической гибели студентов-туристов, которые пытались подняться на гору Холатчхаль в 1959 году. Сериал создан режиссерами и продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым кинокомпанией 1-2-3 Production.
Осенью премьеру сериала показали на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER, а по итогам года работы была высоко оценена и зрителями, и критиками. Теперь "Перевал Дятлова" крутят еще и в Германии, Австрии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и других скандинавских странах. А еще в США и Канаде и в Эстонии. Переговоры продолжаются с вещателями на территориях Восточной Европы и Польши.
- А пока сериал захватывает мир, можете почитать НАШЕ интервью с Иваном Мулиным, который и сыграл самого Игоря Дятлова.
- На самом перевале не так давно установили памятник погибшим туристам. Показываем фото.
- И еще одно интервью, только не с телезвездой. А с уральским food-блогером, который тоже попал на телевидение благодаря своим шуткам.
- Прочитайте, это важно: что делать, если потерялся в лесу и как подготовиться к походу.
- Уральцы стали чаще теряться в лесах. Из-за жары люди уже начинают искать грибы и ягоды. Спасатели назвали самые распространенные ошибки путешественников.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев