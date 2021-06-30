Больше 600 екатеринбуржцев привились от коронавируса прямо у дома

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Депутаты планируют продолжить выездные акции "Вакцинация в каждый двор".

В Екатеринбурге продолжается выездная вакцинация от коронавируса, которую организовали депутаты гордумы. За последние три дня поставить прививку "Спутником V" удалось более, чем 600 уральцам. Выездные пункты работали в разных районах, вакцинироваться можно было прямо возле дома.


В понедельник, 28 июня, выездной пункт работал у приемной депутата Алексея Вихарева на Старых Большевиков, 29. В шатре перед зданием горожан осматривали врачи ГКБ№23, а в самой приемной - ставили вакцину. Здесь привилось порядка 200 человек.

Вакцинация проходит хоть и в нестандартных условиях, но с соблюдением всех условий, дистанции и санэпидрежима. Врачи работают также, как и в больнице: проводят опрос и осмотр пациентов, выясняют есть ли у них противопоказания и хронические заболевания, и только потом – допускают или не допускают до прививки, которую ставят в приспособленном для этого помещении.

рассказал НАШЕЙ заведующий поликлиникой Анатолий Грачев.

Вакцинация - это сегодня общегосударственная задача. Чем быстрее мы поставим прививки нашим гражданам, тем быстрее мы приобретем коллективный иммунитет, быстрее восстановится экономика нашей страны и здоровье наших граждан будет снова в безопасности

отметил Алексей Вихарев.

А в начале июня Алексей Вихарев впервые в России организовал выездную вакцинацию во дворе дома на Стачек, 55. Порядка 50 жителей этого дома поставили прививку. Завтра, 1 июля, там же они будут ставить уже второй компонент "Спутника V". В наличии будет и первый компонент, так что приглашают - всех.


29 и 30 июня выездная вакцинация прошла в Академическом. Курируют ее депутаты Анастасия Немец и Николай Смирнягин вместе с медицинской фракции гордумы, Общероссийским народным фронтом и УК "Академический". Прививки ставили у дома на Академика Сахарова, 47, пришло порядка 200 академчан.

Мы сформировали очередь таким образом, чтобы люди подходили к своему времени. Постараемся проводить такую акцию раз в неделю, заявки от людей уже есть.

отметила депутат гордумы Анастасия Немец.

Кроме того, депутат Николай Смирнягин предложил свою помощь в организации последующих акций. Он готов найти машины мобильного лечебно-профилактического комплекса либо помещения для вакцинации.

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