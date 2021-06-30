Больше 600 екатеринбуржцев привились от коронавируса прямо у дома

В Екатеринбурге продолжается выездная вакцинация от коронавируса, которую организовали депутаты гордумы. За последние три дня поставить прививку "Спутником V" удалось более, чем 600 уральцам. Выездные пункты работали в разных районах, вакцинироваться можно было прямо возле дома.

В понедельник, 28 июня, выездной пункт работал у приемной депутата Алексея Вихарева на Старых Большевиков, 29. В шатре перед зданием горожан осматривали врачи ГКБ№23, а в самой приемной - ставили вакцину. Здесь привилось порядка 200 человек.