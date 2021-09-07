Будет ли принудительная вакцинация и введение локдауна? Об этом Куйвашев рассказал во время прямой линии

Накануне, 6 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл первую за время своей работы прямую линию. Она похожа по формату на известную "Прямую линию" с Владимиром Путиным. Глава Среднего Урала постарался ответить на многочисленные вопросы свердловчан.
Его выступление продолжалось более двух часов. НАША постаралась собрать наиболее интересные темы, затронутые губернатором.
Вначале Евгений Куйвашев уточнил, что перевод школьников на дистант в ближайшее время не планируется, однако при необходимости власти всё же могут объявить локдаун.
- Нет желания никого переводить на дистант, так что нужно снизить заболеваемость. Однако в случае необходимости будет объявлен локдаун. Только через вакцинацию и тех, кто уже переболел, мы сможем победить заразу, - заявил глава региона.
При этом он уточнил, что принудительную вакцинацию вводить в Свердловской области не планируют.
- Принудительной вакцинации быть не должно. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы убедить поставить прививку максимальное количество людей. В области умерло более 5 тысяч человек. Если бы их родственники знали, что прививка поможет, разве они бы не поставили прививку? Вирус постоянно мутирует. Прививка - гарантия, что не будет летального исхода. Считаю, что прививка должна ставиться по желанию, но скажу, что это нужно сделать обязательно. Призываю всех это сделать, - уверен губернатор.
Также Евгений Куйвашев отметил, что за последние несколько лет в области на 60% увеличили объёмы строительства нового жилья. Поэтому, по словам политика, большинство свердловчан может решить вопрос о жилье.
- Нужно больше работать, искать варианты получения кредита. Мне сложно что-то советовать. Думаю, вполне можно взять ипотечный кредит под зарплату в 48 тысяч рублей и купить своё жильё, - считает он.
В конце своего выступления он сказал, как ему удалось похудеть на несколько десятков килограмм.
- Нужно поставить перед собой цель: заниматься спортом, следить за правильным питанием и потреблением калорий. Люди по-разному худеют. Нужно в первую очередь обратиться к врачу за индивидуальными рекомендациями: либо это диета, либо это занятия спортом, - резюмировал Евгений Куйвашев.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично занимался вопросом по обращению свердловчанки к Владимиру Путину во время "Прямой линии". Тогда она пожаловалась на то, что в её дом до сих пор не провели газ. В то время как в соседнем доме, который принадлежал чиновнику, газ уже давно есть.
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