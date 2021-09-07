Будет ли принудительная вакцинация и введение локдауна? Об этом Куйвашев рассказал во время прямой линии

Накануне, 6 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл первую за время своей работы прямую линию. Она похожа по формату на известную "Прямую линию" с Владимиром Путиным. Глава Среднего Урала постарался ответить на многочисленные вопросы свердловчан.

Его выступление продолжалось более двух часов. НАША постаралась собрать наиболее интересные темы, затронутые губернатором.

Вначале Евгений Куйвашев уточнил, что перевод школьников на дистант в ближайшее время не планируется, однако при необходимости власти всё же могут объявить локдаун.

- Нет желания никого переводить на дистант, так что нужно снизить заболеваемость. Однако в случае необходимости будет объявлен локдаун. Только через вакцинацию и тех, кто уже переболел, мы сможем победить заразу, - заявил глава региона.