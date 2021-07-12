Екатеринбурженка полгода не могла получить собственную квартиру

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За что отсудила у скандального застройщика крупную сумму денег.

Екатеринбурженка Анна остудила у застройщика "РСГ-Академическое" крупную сумму денег за задержку в получении квартиры. По договору, она должна была заселиться не позднее ,чем через пять дней с момента оплаты стоимости жилья, после чего передать документы в госрегистрацию. Договорились, что она заедет до 30 августа 2020 года. Но вот квартиру ей так и не передали. Тогда в октябре уралочка оформила на застройщика претензию, по которой ей должны были отдать жилье 18 ноября. Никакого результата так и не последовало. Получить свою квартиру Анна смогла только 2 декабря. Об этом НАШЕЙ рассказали в пресс-службе Свердловского суда.


Девушка потребовала с застройщика 1 488 445 рублей за такую задержку. Но в итоге пошла в районный суд Екатеринбурга. Где хотела добиться от компании кроме этой суммы еще и 20 тысяч рублей в качестве морального вреда, 79, 5 тысяч рублей за расходы по найму квартиры, а также 50 тысяч за оплату юриста. Суд первой инстанции удовлетворил ее требования не полностью. Итого компания "РСГ-Академическое" должна была заплатить ей 328 тысяч рублей.


Анну не устроило решение первого суда, поэтому она подала апелляцию в Свердловский областной суд. После долгих разбирательств итоговая сумма штрафа не изменилась. Так что застройщик должен будет заплатить женщине 328 тысяч рублей.

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