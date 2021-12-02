Екатеринбуржец хотел покоптить окуней, но взорвал квартиру

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К счастью, он и его дочь не пострадали. Но взрывом выбило все окна в квартире.

Накануне житель Екатеринбурга, проживающий в доме на Амундсена, 73, взорвал квартиру. Мужчина хотел покоптить окуней с помощью туристического газового баллона, он уставил устройство без присмотра на несколько минут, вскоре произошел взрыв, от которого разбились все оконные стекла. Тушить "окуней" приехали 12 пожарных от ГУ МЧС по Свердловской области, а также три единицы спецтехники. Спасатели установили, что взрыв не повредил несущие конструкции здания. Эвакуация жителей дома не потребовалась.

Хозяин двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже 9-этажного дома, 40-летний гражданин Закирянов решил на балконе покоптить речных окуней на самодельном устройстве. Скорее всего, произошла утечка газа из-за нарушения правил техники безопасности. Хозяин квартиры с дочерью в момент взрыва находились в другой комнате. Они не пострадали, равно как и другие жильцы дома. Представили МВД устанавливают более точные обстоятельства ЧП.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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