Екатеринбуржец хотел покоптить окуней, но взорвал квартиру

Накануне житель Екатеринбурга, проживающий в доме на Амундсена, 73, взорвал квартиру. Мужчина хотел покоптить окуней с помощью туристического газового баллона, он уставил устройство без присмотра на несколько минут, вскоре произошел взрыв, от которого разбились все оконные стекла. Тушить "окуней" приехали 12 пожарных от ГУ МЧС по Свердловской области, а также три единицы спецтехники. Спасатели установили, что взрыв не повредил несущие конструкции здания. Эвакуация жителей дома не потребовалась.