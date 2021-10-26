Екатеринбуржец нашел череп 25-летнего человека на берегу Исети

Екатеринбуржец нашел человеческий череп на берегу Исети. В полицию 56-летний мужчина обратился вчера. Череп он нашел на расстоянии 200 метров от дома на переулке Базовом, 64. Следственный комитет уже организовал проверку. Череп настоящий, подтвердили судмедэксперты.
По имеющимся данным, каких-либо повреждений, указывающих на признаки насильственной смерти, на находке не обнаружено. Не исключена вероятность того, что около 2 лет череп находился в воде рядом расположенной реки Исеть. По неизвестной пока причине он был кем-то извлечен из воды и оставлен у берега. Как полагают эксперты, череп принадлежал взрослому человеку в возрасте около 25 лет.
Проверка инцидента продолжается.
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