Екатеринбуржец нашел череп 25-летнего человека на берегу Исети

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Около двух лет череп пролежал в воде.

Екатеринбуржец нашел человеческий череп на берегу Исети. В полицию 56-летний мужчина обратился вчера. Череп он нашел на расстоянии 200 метров от дома на переулке Базовом, 64. Следственный комитет уже организовал проверку. Череп настоящий, подтвердили судмедэксперты.

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По имеющимся данным, каких-либо повреждений, указывающих на признаки насильственной смерти, на находке не обнаружено. Не исключена вероятность того, что около 2 лет череп находился в воде рядом расположенной реки Исеть. По неизвестной пока причине он был кем-то извлечен из воды и оставлен у берега. Как полагают эксперты, череп принадлежал взрослому человеку в возрасте около 25 лет.

Рассказали НАШЕЙ в свердловском Следственном комитете.

Проверка инцидента продолжается.

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