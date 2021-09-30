Гордума Екатеринбурга вступилась за 73-летнюю главу комиссии по молодежи после шутки Урганта

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Сам телеведущий тоже пояснил свою позицию: он не хотел обидеть депутата.

Гордума Екатеринбурга вступилась за 73-летнюю главу комиссии по молодежной политике города Любовь Боркову после шутки Ивана Урганта. В своем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале телеведущий произнес:

Я предлагаю Любовь Боркову называть так, как будут называть ее те, чьими проблемами и вопросами она будет заниматься — Любовь Пална или баба Люба. С приходом Любови Павловны кто-то оградит молодежь от такого пагубного влияния таких молодежных групп, как "Отпетые мошенники", Линда или DJ Грув... Кто, как не она, будет поднимать такие важные молодежные вопросы, как влияние погоды на суставы подростков, субкультура – это, прежде всего, культура правильной варки супа.

Сыронизировал Иван Ургант.

Власти резко негативно отреагировали на иронию Ивана Урганта. В Гордуме подчеркнули, что резкие высказывания в СМИ по поводу избрания Любови Борковой председателем комиссии неуместны. Потому что решение о ее назначении были принято семью членами комиссии единогласно.

Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе и не получают зарплату из городского бюджета. С начала созыва Любовь Боркова была заместителем комиссии, в сфере образования она более 50 лет. Возражений по ее кандидатуре не возникло.

Пояснили НАШЕЙ пресс-службе Гордумы Екатеринбурга.

После в разговоре с URA.RU Иван Ургант пояснил, что его сарказм никоем образом не связан с возрастом депутата, ведущий хотел заострить внимание на том, что человек, занимающийся молодежной политикой, с недоверием относится к интернету, а предпочитает телевидение.

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