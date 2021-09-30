Гордума Екатеринбурга вступилась за 73-летнюю главу комиссии по молодежи после шутки Урганта

Я предлагаю Любовь Боркову называть так, как будут называть ее те, чьими проблемами и вопросами она будет заниматься — Любовь Пална или баба Люба. С приходом Любови Павловны кто-то оградит молодежь от такого пагубного влияния таких молодежных групп, как "Отпетые мошенники", Линда или DJ Грув... Кто, как не она, будет поднимать такие важные молодежные вопросы, как влияние погоды на суставы подростков, субкультура – это, прежде всего, культура правильной варки супа.