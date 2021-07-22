Уральский заключенный зачитал рэп о любви: видео

Уральские заключенные из невьянской колонии ИК-46 выпустили новый трек. На этот раз они зачитали проникновенный рэп о любви.
Ролик отправят на федеральный конкурс "Калина Красная". В подготовке клипа приняли участие осужденные из кружка телекорреспондентов и художников. Когда автор песни закончил работу над текстом, музыканты создали аранжировку. Затем голос записали, свели с музыкой и обработали. И только после этого сняли клип и смонтировали ролик, куда добавили эффекты и титры.
По регламенту мероприятия к конкурсу нужно подготовить авторскую песню, романс, или балладу. В этот раз осужденные ИК-46 решили обратиться к вечной теме, которая никогда не будет исчерпана. Вот и один из осужденных, который регулярно принимает участие в концертах художественной самодеятельности учреждения, решил представить на суд жюри рэп-композицию под названием "Это сон", в которой в очередной раз попытался разобрать и понять премудрости любви.
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