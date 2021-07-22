Уральский заключенный зачитал рэп о любви: видео

Уральские заключенные из невьянской колонии ИК-46 выпустили новый трек. На этот раз они зачитали проникновенный рэп о любви.

Ролик отправят на федеральный конкурс "Калина Красная". В подготовке клипа приняли участие осужденные из кружка телекорреспондентов и художников. Когда автор песни закончил работу над текстом, музыканты создали аранжировку. Затем голос записали, свели с музыкой и обработали. И только после этого сняли клип и смонтировали ролик, куда добавили эффекты и титры.