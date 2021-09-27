24 сентября на ТНТ4 и видеосервисе PREMIER стартовал второй сезон реалити-сериал «Солдатки» о жизни простых девушек в армии. Участница проекта Анастасия Куприянова из Екатеринбурга рассказала НАШЕЙ о тяжелой жизни на полигоне.
«Я работала в Корее собутыльником на час»
Первым отчаянным шагом к новой жизни стала поездка в Корею, куда она отправилась на заработки. На своей должности «собутыльника на час» Анастасии нужно было общаться с людьми, а больше всего – с мужчинами. В планах было получать от 200 до 300 тысяч в месяц.
Я рисковый человек, за любой кипиш, как говорится. Собрала чемоданы и из Екатеринбурга рванула в Корею. Уже в самолете отправила родителям смс. Поняла для себя, что не хочу работать на кого-то, а хочу работать на себя. На тот момент у меня была такая депрессия, что я решила предпринять хоть что-то. Я всегда была позитивным человеком, вливалась в любую компанию, с каждым человеком могла найти общий язык. Как понимаете, моя работа была связана с алкоголем. В финансовом плане она помогла мне встать на ноги. Но это отразилось и на внешности.
«Женским штучкам здесь нет места»
С детства екатеринбурженка хотела стать знаменитой актрисой и уже в школе раздавала друзьям автографы. Анастасия признается, что она избалованная. Чтобы перевоспитать себя, девушка решилась на съемки в «Солдатках». Ей было тяжело и морально, и физически. Анастасии не хватало косметики, красивого нижнего белья, нормального шампуня, расчески и всех «женских штучек».
Я - единственный ребенок в семье, родители передо мной буквально «ходили на цыпочках». Я не привыкла выполнять приказы, жить по уставу и режиму. Мне трудно вставать в 6 утра. В обычной жизни я просыпалась не раньше 12 часов дня. Подчиняться мне тоже трудно, я не умею контролировать свои эмоции. Бывает, сдерживаюсь, но дается это с трудом. Могу даже нагрубить майору, на удивление, он отнесся к этому с пониманием. Сейчас я понимаю, что женским штучкам здесь нет места. Мы здесь бесполые существа. В начале у нас вообще не было ничего. Но потом мы добились двух расчесок на всех и маникюрных ножничек.
Небо и земля
Екатеринбурженка довольна своими изменениями, несмотря на тяжелую жизнь на проекте. За все время, проведенное в «Солдатках», она порвала связки и несколько раз хотела уйти.
Эмоции зашкаливали. У меня здесь нет ни алкоголя, ни вредных привычек, увеличилась физнагрузка. Но мне нравится. Для меня этот проект как реабилитационный центр. Я даже выглядеть стала лучше! Знаю точно, что к старой жизни я уже не вернусь! Хочу заниматься собой, спортом, здоровьем и пробовать какой-то бизнес.
О коллективе
На удивление у нас был слаженный коллектив. Тем не менее кто-то высказывает в глаза, кто-то нет. У меня были конфликты, но я сдерживалась, чтоб не было драки. За это можно вылететь, а мне этого очень не хотелось. У нас есть девочки, которые привлекают к себе внимание, тянут одеяло на тебя. Есть такие, которые готовы на все, чтобы быть в центре событий. С некоторыми девочками подружились.
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