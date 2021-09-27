Я - единственный ребенок в семье, родители передо мной буквально «ходили на цыпочках». Я не привыкла выполнять приказы, жить по уставу и режиму. Мне трудно вставать в 6 утра. В обычной жизни я просыпалась не раньше 12 часов дня. Подчиняться мне тоже трудно, я не умею контролировать свои эмоции. Бывает, сдерживаюсь, но дается это с трудом. Могу даже нагрубить майору, на удивление, он отнесся к этому с пониманием. Сейчас я понимаю, что женским штучкам здесь нет места. Мы здесь бесполые существа. В начале у нас вообще не было ничего. Но потом мы добились двух расчесок на всех и маникюрных ножничек.