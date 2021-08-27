Ученик Николая Коляды рассказал о главной роли в сериале «Патриот»

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Честного и прямолинейного Саню Кучина сыграл Антон Жижин, актер из Екатеринбурга.

30 августа в 20.00 на ТНТ выйдет второй сезон лучшего комедийного сериала 2020 года.

По сюжету Саня приезжает домой из Академии ФСБ на каникулы. Да не один, а с новой подругой боевой Айзой. А жена Сани будет бороться за внимание патриота.

Из грязи в князи

Раньше Антон жил под Пермью, в селе Старый Шагрит и увлекался видеосъемкой, что-то выкладывал в интернет. Как раз в это время в Перми начали снимать «Реальных пацанов». Это вдохновило Антона снять с друзьями свою пародию на сериал. Шутки ради будущий актер написал продюсеру ТНТ Антону Зайцеву, который посоветовал ему поступать в театральный.

Я поступил, отучился, женился, пошел в армию… И когда я был на службе, мне передали сообщение о том, что меня ищут из Good Story Media, хотят попробовать на главную роль в новый проект. Так я оказался в «Патриоте»

рассказал Антон Жижин

Ради съемок в сериале пришлось отказаться от работы в театре, так как проект занимал все время. Но переезжать в Москву ради работы актер не планирует.

Встреча с учителем

Николай Коляда поддержал творчество своего ученика.

Совсем недавно нам удалось увидеться – я приходил на фестиваль, у нас была встреча однокурсников. Мы обменялись парой приятных слов, Николай Владимирович меня поддерживает

В родном селе Антона восприняли почти что как героя, для них видеть на телеэкране своего друга, соседа и родственника в новинку.

Патриот в реальной жизни

После долгих съемок Антон стал находить в себе черты Сани Кучина. Неосознанно стал внимательнее к пожилым людям и к тому, что происходит вокруг него. И даже как его герой может отчитать расшалившихся подростков.

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Мне это нравится. Если слышу, как школьники матерятся, тоже выскажусь и пожурю их. Что-то хорошее я от него взял

пояснил актер

О съемках во время пандемии

Работали актеры в Москве, приходилось соблюдать все коронавирусные ограничения, на съемки ушло порядка восьми месяцев. А то, что второму сезону «Патриота» быть, решили еще во время записи первого.

Как только мы увидели цифры эфира – а мы порвали рейтинги за первые дни – было принято решение, что второй сезон точно будет. Но тогда был карантин, все сидели дома, и съемки сдвинулись на осень.

Изменится ли главный герой?

Скорее нет, чем да. Саню Кучина зритель увидит с новой стороны, ведь вокруг патриота будут крутиться влюбленные в него девушки.

Всех карт я раскрывать не буду. Но это все тот же добрый, честный, требовательный Саня, который старается всем угодить, сделать так, чтобы все было правильно, хорошо и по закону

пояснил Жижин

Новый персонаж

Айза, которую сыграла Айсула Азимбаева, вызвала особый интерес у поклонников сериала. Что это за новая подружка у Сани?

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Айза – братик, боевой товарищ Кучина. На протяжении всего сезона она несет миссию, как сверчок из сказки про Пиноккио, который постоянно следит, чтобы Саня ничего не наворотил. Саня в чем-то прислушивается, хотя он всегда сам принимает решения. Перемены произойдут и с Айзой, она тоже под влиянием всего, что происходит вокруг, вынуждена иногда поступать не так, как планировала

рассказал Антон Жижин

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