Ученик Николая Коляды рассказал о главной роли в сериале «Патриот»

Айза – братик, боевой товарищ Кучина. На протяжении всего сезона она несет миссию, как сверчок из сказки про Пиноккио, который постоянно следит, чтобы Саня ничего не наворотил. Саня в чем-то прислушивается, хотя он всегда сам принимает решения. Перемены произойдут и с Айзой, она тоже под влиянием всего, что происходит вокруг, вынуждена иногда поступать не так, как планировала