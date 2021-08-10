Всероссийская акция Министерства культуры и Фонда кино пройдет на Среднем Урале сразу на 81 площадке, из которых 16 - открытых. В Екатеринбурге это Дом Кино, Свердловский областной фильмофонд, "МЕГА Парк", КДЦ "Дружба", Премьер Зал Заря, Премьер Зал Парк Хаус, Премьер Зал Омега и Премьер Зал Гранат. Кроме кино посетителей будут ждать лекции, лотереи, мастер-классы и необычные фотозоны.

К сожалению, в регионе продолжают действовать COVID-ограничения, кинотеатры будут работать не в полную силу. Допускается заполняемость залов в 75%. Планируется, что акцию смогут посетить порядка 7,5 тысяч уральцев.

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