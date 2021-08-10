Свердловчан приглашают бесплатно посмотреть фильмы на "Ночи кино"

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Акция пройдет в регионе уже шестой раз. Рассказываем, какие киноленты покажут.

В Свердловской области в шестой раз пройдет "Ночь кино" - бесплатная акция, на протяжении которой уральцы смогут посмотреть сразу несколько фильмов за ночь. Ночь начнется 28 августа в 20.00, организаторы подобрали три самых кассовых в 2020 и 2021 году фильма - это "Пальма" Александра Домогарова, "Огонь" Алексея Нужного и "Конек-Горбунок" Олега Погодина.

Главная цель Ночи кино – это возвращение зрительского интереса к отечественному кинематографу на тот уровень, что наблюдался в советское время. Поэтому так созвучны в смысловой наполненности все площадки Акции. Да, можно сколько угодно говорить, что фильмы можно посмотреть и дома, но, согласитесь, кино на большом экране — это другой эмоциональный опыт.

Поделился с НАШЕЙ Николай Михайлов, гендиректор Инновационного культурного центра

Всероссийская акция Министерства культуры и Фонда кино пройдет на Среднем Урале сразу на 81 площадке, из которых 16 - открытых. В Екатеринбурге это Дом Кино, Свердловский областной фильмофонд, "МЕГА Парк", КДЦ "Дружба", Премьер Зал Заря, Премьер Зал Парк Хаус, Премьер Зал Омега и Премьер Зал Гранат. Кроме кино посетителей будут ждать лекции, лотереи, мастер-классы и необычные фотозоны.


К сожалению, в регионе продолжают действовать COVID-ограничения, кинотеатры будут работать не в полную силу. Допускается заполняемость залов в 75%. Планируется, что акцию смогут посетить порядка 7,5 тысяч уральцев.

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