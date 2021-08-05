Йога на гвоздях: зачем это нужно и полезно ли для здоровья?

Практика занятий йогой с гвоздями берет свое начало в Индии, ей занимаются опытные йоги и аскеты. И на доску с гвоздями они не встают, а ложатся.
То, что у нас такие маленькие доски для стояния – это зов современности. Сейчас время изменений, людям нужны какие-то пробуждающие практики, поэтому и случился «бум» гвоздестояния. Это идеальный метод.
Полезно для здоровья?
Когда встаешь на доску, первое, что ты чувствуешь – жгучую боль, которая со временем утихает. Антон объяснил, зачем люди проходят через это испытание.
Эндокринная система взбадривается, мы заставляем ее работать. В этой борьбе между умом и разумом, в итоге ум становится более послушным. На этой практике должно быть тяжело. Чем хуже, тем лучше. Тогда есть, что преодолевать.
На гвоздях можно стоять хоть каждый день, ограничений по времени нет, но для хорошего результата требуется не менее 15-20 минут. Организму йога не вредит.
Мнение врача и противопоказания
Руководитель Центра клинической ревматологии «Новой больницы», д.м.н. и профессор Ольга Теплякова рассказала НАШЕЙ, действительно ли йога на гвоздях полезна для здоровья.
Подошвенная поверхность стоп богата нервными окончаниями – рецепторами. При ходьбе мы наступаем поверхностью стопы и она должна быть крайне чувствительна, чтобы предупредить нас о каких-то опасных предметах. Когда люди встаю на доску с гвоздями, то происходит одновременное раздражение огромного числа рецепторов, что не может не сказаться на реакции органов, ответственных за противодействие стрессу. Например, надпочечники: в кровь поступает адреналин, учащается дыхание, сердцебиение, активность организма повышается. В ряде случаев, но далеко не всегда, это можно считать полезным воздействием. На щитовидную или поджелудочную железу, в которой происходит выработка инсулина, стояние на гвоздях вряд ли будет иметь воздействие.
На самом деле через несколько минут начинается торможение восприятия боли, вместе с этим происходит и снижение активности стрессовых гормонов. Потому стоять на гвоздях долго – не имеет смысла.
Купить себе доску с гвоздями можно за 3 – 10 тысяч рублей. Есть доски с гвоздями из меди, подвижными гвоздями и по-разному разрисованные. Отличаются они и по высоте и частоте гвоздей.
Практика запрещена беременным женщинам, а людям с заболеваниями сердца, эпилепсией, тем, кто недавно перенес инфаркт заниматься следует очень осторожно.
Беременным женщинам точно нельзя, это исключено, потому что у них - совсем другая энергия. Были у меня случаи, когда люди с такими заболеваниями говорили, что хотят постоять. Если это желание возникает от разума, то это все закончится хорошо.
Увлечение модное, но далеко не все доводят дело до конца.
Если человек простоял и не сдался сразу, то он вернется. Их же привел на эту практику разум, появляется неудовлетворенность от результата, и люди возвращаются.
Однажды к мастеру пришла мама с дочкой и бабушкой, 10-летний ребенок и женщина с эпилепсией, которая спокойно простояла на гвоздях 17 минут!
Автор: Александра Ларионова.
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