Йога на гвоздях: зачем это нужно и полезно ли для здоровья?

Подошвенная поверхность стоп богата нервными окончаниями – рецепторами. При ходьбе мы наступаем поверхностью стопы и она должна быть крайне чувствительна, чтобы предупредить нас о каких-то опасных предметах. Когда люди встаю на доску с гвоздями, то происходит одновременное раздражение огромного числа рецепторов, что не может не сказаться на реакции органов, ответственных за противодействие стрессу. Например, надпочечники: в кровь поступает адреналин, учащается дыхание, сердцебиение, активность организма повышается. В ряде случаев, но далеко не всегда, это можно считать полезным воздействием. На щитовидную или поджелудочную железу, в которой происходит выработка инсулина, стояние на гвоздях вряд ли будет иметь воздействие.