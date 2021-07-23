До сегодняшнего дня все структуры клуба готовились к старту нового сезона в штатном режиме, чтобы подарить жителям Екатеринбурга футбольный праздник! Просим всех отнестись к сложившимся обстоятельствам с пониманием. Команда останется без поддержки родных болельщиков, которые купили абонементы, билеты и были готовы прийти на "Екатеринбург Арену". Игроки и тренеры огорчены этим обстоятельством, но сделают все возможное, чтобы порадовать вас результатом. Клуб готов компенсировать болельщикам затраты на покупку билетов и абонементов. В ближайшие дни мы разработаем план, который опубликуем на следующей неделе.