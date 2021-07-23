ФК "Урал" ограничил посещение ближайших матчей до 500 человек, сообщили сегодня, 23 июля, в пресс-службе клуба. Всем, кто уже купил билеты на первый тур РПЛ "Урал - Краснодар", придется вернуть билеты. В большинстве своем счастливчиками будут владельцы бизнес-карты клуба. Продажу билетов на матчи приостановили два дня назад.
До сегодняшнего дня все структуры клуба готовились к старту нового сезона в штатном режиме, чтобы подарить жителям Екатеринбурга футбольный праздник! Просим всех отнестись к сложившимся обстоятельствам с пониманием. Команда останется без поддержки родных болельщиков, которые купили абонементы, билеты и были готовы прийти на "Екатеринбург Арену". Игроки и тренеры огорчены этим обстоятельством, но сделают все возможное, чтобы порадовать вас результатом. Клуб готов компенсировать болельщикам затраты на покупку билетов и абонементов. В ближайшие дни мы разработаем план, который опубликуем на следующей неделе.
Решение о том, какие билеты признают недействительными признают только на следующей неделе. Ссылаясь на постановление главного санитарного врача отменили и встречу фанатов с самой командой футболистов. Первая игра лиги запланирована на воскресенье 25 июля.
- В Екатеринбурге наконец-то демонтируют трибуны "Екатеринбург-Арены". Уже одобрили стоимость реконструкции.
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