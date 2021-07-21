О том, как эта система будет работать, рассказывал Евгений Куйвашев. Некоторым уральцам уже пришли электронные QR-коды, их получают и переболевшие и привитые от COVID-19 люди. На данный момент в Свердловской области привито 800 тысяч человек, а на следующей неделе планируется перешагнуть планку в миллион привитых. Вернутся власти могут и к обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Это работники сферы услуг, торговли, транспорта, врачи и учителя.

Помимо их власти уже приняли решение об обязательной вакцинации иностранных студентов. Напомним, большинство ВУЗов Екатеринбурга ограничили доступ в общежития и на очные занятия в стенах ВУЗа тем, кто не поставит прививку от коронавируса. Для них будут организованы дистанционные лекции.