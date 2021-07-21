Если в Свердловской области продолжит расти заболеваемость коронавирусной инфекции, власти введут систему QR-кодов, заявили сегодня, 21 июля, в региональном оперштабе. Вице-губернатор Павел Креков пояснил, что система уже практически готова, и техническая возможность ее введения обсуждается с торговыми центрами региона и крупными концертными площадками.
Действуют все меры, связанные с ограничением массовых мероприятий. Ситуация сегодня более оптимистичная, чем 2-3 недели назад, но достаточно серьезная. Мы проработали систему введения QR-кодов и держим ее в резерве. Когда мы увидим в этом необходимость, мы это будем вынуждены сделать.
О том, как эта система будет работать, рассказывал Евгений Куйвашев. Некоторым уральцам уже пришли электронные QR-коды, их получают и переболевшие и привитые от COVID-19 люди. На данный момент в Свердловской области привито 800 тысяч человек, а на следующей неделе планируется перешагнуть планку в миллион привитых. Вернутся власти могут и к обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Это работники сферы услуг, торговли, транспорта, врачи и учителя.
Помимо их власти уже приняли решение об обязательной вакцинации иностранных студентов. Напомним, большинство ВУЗов Екатеринбурга ограничили доступ в общежития и на очные занятия в стенах ВУЗа тем, кто не поставит прививку от коронавируса. Для них будут организованы дистанционные лекции.
При нынешних темпах вакцинации необходимости в обязательной вакцинации нет. Если мы увидим снижение темпов, предпримем некоторые шаги к обязательной вакцинации. Вчера было принято решение, связанное с вакцинированием иностранных студентов. Вопрос решим к 1 сентября.
Сейчас в Свердловской области занято больными коронавирусом с средней и тяжелой форме восемь тысяч коек, в запасе есть еще 18% от всего резерва. Увеличили и количество "кислородных" коек. А в Екатеринбурге работают от 25 - 30 ковидных бригад скорой помощи.
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