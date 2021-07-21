На футбол не попасть! ФК "Урал" приостановил продажу билетов из-за COVID

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48742

Ближайшая игра состоится 25 июля, но попасть на нее смогут не все.

Футбольный клуб "Урал" сегодня, 21 июля, приостановил продажу билетов на ближайшие матчи премьер-лиги с "Краснодаром" и Нижним Новгородом" и продажу абонементов на новый сезон. В пресс-службе пояснили, что опасаются распространения коронавирусной инфекции и ждут новой инструкции от свердловских властей.

Это связано с тем, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости среди населения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области.

Рассказали в ФК "Урал".

Напоминаем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью больше 500 человек.


В клубе надеются, что те, кто купил билеты, смогут посетить ближайшие игры. Ближайшая игра состоится 25 июля с командой из Краснодара, с Нижним Новгородом НАШИ футболисты будут состязаться 1 августа. Если вы хотите их вернуть - можно обратиться на кассу или в офис клуба.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48742

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined