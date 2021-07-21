Футбольный клуб "Урал" сегодня, 21 июля, приостановил продажу билетов на ближайшие матчи премьер-лиги с "Краснодаром" и Нижним Новгородом" и продажу абонементов на новый сезон. В пресс-службе пояснили, что опасаются распространения коронавирусной инфекции и ждут новой инструкции от свердловских властей.
Это связано с тем, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости среди населения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области.
Напоминаем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью больше 500 человек.
В клубе надеются, что те, кто купил билеты, смогут посетить ближайшие игры. Ближайшая игра состоится 25 июля с командой из Краснодара, с Нижним Новгородом НАШИ футболисты будут состязаться 1 августа. Если вы хотите их вернуть - можно обратиться на кассу или в офис клуба.
- В Екатеринбурге наконец-то демонтируют трибуны "Екатеринбург-Арены". Уже одобрили стоимость реконструкции.
- Она болеет за футбольный клуб "Урал" с 11 лет и посвятила им 42 плаката! История самой юной болельщицы в Екатеринбурге, которую вы наверняка видели на этом стадионе.
- Ранее мы попросили Алену попробовать предугадать исход игры "Урала" с "Динамо".
- А вот на реконструкцию стадиона "Урал" выделили 77 млн рублей. Рассказываем, на что пойдут деньги.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев