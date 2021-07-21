Напоминаем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью больше 500 человек.

В клубе надеются, что те, кто купил билеты, смогут посетить ближайшие игры. Ближайшая игра состоится 25 июля с командой из Краснодара, с Нижним Новгородом НАШИ футболисты будут состязаться 1 августа. Если вы хотите их вернуть - можно обратиться на кассу или в офис клуба.

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