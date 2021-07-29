Налоговый вычет на спорт и запрет аудиорекламы: какие законы вступают в силу в августе?

В Государственной Думе сегодня, 29 июля, НАШЕЙ рассказали, какие изменения в законодательстве вступают в силу в августе.
С 1 августа можно будет получить налоговый вычет на занятия спортом, в том числе и за спортивные секции детей. Максимальная сумма расходов в совокупности с другими вычетами не должна превышать 120 тысяч рублей.
С 2 августа налоги культурные учреждения, библиотеки, архивы музеи смогут заплатить попозже. Успеть заплатить налоги за 2020 и 2021 год теперь можно в срок до 28 марта 2022 года, кроме того, их освободили от уплаты авансовых платежей по налогу за прибыль.
С 22 августа автомобилисты могут не показывать результаты техосмотра при заключении договора ОСАГО. Нужны ли теперь вообще техосмотры ранее рассказывали в УГИБДД Екатеринбурга.
С 24 августа временные удостоверения личности на 10 лет начнут выдавать людям без гражданства. Как только вы получите такой документ - на протяжении недели нужно встать на учет по мету пребывания. Если вам дадут гражданство в другой стране - документ аннулируется в течение 15 дней.
С 25 августа в стране будет запрещена звуковая реклама с использованием звукотехнического оборудования. Так граждан хотят уберечь от назойливой громкой рекламы на улицах.
Также с 25 августа иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода. Для этого им нужно будет только лишь забронировать жилье или показать приглашение от официального туроператора.
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