В Свердловской Госавтоинспекции ответили, нужно ли проводить техосмотр авто

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И смогут ли вас оштрафовать за его отсутствие.

В России практически отменили технический осмотр (ТО) автомобилей. С августа 2021 года страховые компании не смогут узнавать, проходил ли автомобиль ТО. То есть полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) на автомобиль будут выдавать и без документа о ТО. Сложное нововведение прокомментировал глава Свердловской Госавтоинспекции Дмитрий Панфилов.

Сейчас выдача полиса ОСАГО не подразумевает под собой наличие диагностической карты. Прохождение технического осмотра остается обязанностью водителя. А страхователь при выдаче полиса ОСАГО не должен и не может спрашивать карту техосмотра.

Сказал Дмитрий Панфилов.

Сотрудники УГИБДД, которые как правило смотрят наличие и достоверность данных полиса ОСАГО, теперь штрафовать россиян за отсутствие техосмотра не смогут. Кроме того, в Свердловской области с 1 марта Госавтоинспекция присутствует на техосмотре автобусов общественного транспорта. Есть результат: сотрудники ГАИ выявили множество технических неисправностей.

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