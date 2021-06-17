В Екатеринбурге ограничат движение трамваев

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Не переживайте! Это только на несколько дней.

В Екатеринбурге на несколько дней ограничат трамвайное движение. Уже завтра с 23.00 на участке от Татищева до Викулова будут ремонтировать трамвайные пути, поэтому транспорт не будет ездить на участках от улицы Красноуральской до Зеленого острова и от Красноуральской до Серафимы Дерябиной в обоих направлениях. Об этом НАШЕЙ сегодня, 17 июня, сообщили в Гортрансе.

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На период закрытия будет организовано движение автобусов от остановки «Зеленый остров» до «Площадь Субботников».

Добавили в Гортрансе.

Изменятся маршруты трамваев №1, 3, 11, 18, 19, 21. Движение возобновится с 21 июня (с 6.00).

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