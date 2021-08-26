В Екатеринбурге Саня Кучин из "Патриота" и "Немузей мусора" почистят пруд на ВИЗе

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Всех участников экоакции ждет концерт и много других развлечений.

28 августа в 15.00 в Екатеринбурге пройдет экологическая акция, в рамках которой волонтеры ТНТ и "Немузея мусора" наведут порядок на полуострове Баран на Визовском пруду. Акция приурочена к выходу второго сезона сериала "Патриот", главную роль в котором сыграл ученик Николая Коляды Антон Жижин. Он также встретит всех екатеринбуржец и тоже будет помогать делать город чище, как и его герой Сан Кучин.


Часть волонтеров будут убираться прямо на реке на сапбордах, им выдадут зеленые жетоны, а волонтеры с синими жетонами будут убирать пляж. А тот, кто соберет больше всех мусора, получит чемодан зелени! Зарегистрироваться на акцию можно здесь. Также участников ждет лекторий-квартирник от "Немузея мусора" и акустический концерт.


Во втором сезоне Саня приезжает домой на каникулы из Академии ФСБ, да еще и привозит с собой боевую подругу Айзу. Между ней и его женой начинается настоящая борьба за "Патриота". Премьера состоится 30 августа в 20.00 на ТНТ.

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