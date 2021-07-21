На Урале начались съемки нового девятого сезона сериала "Реальные пацаны", который покажут на телеканале ТНТ. Продюсеры сериала рассказали НАШЕЙ, чем он будет отличаться от других. Во-первых, Колян напишет свою автобиографию "Последний реальный пацан", а во-вторых, поведение героя сильно изменится после тюрьмы. Съемки проходят в Перми. В-третьих, появится в сериале еще один новый герой - писатель.
В прошлом сезоне мы попрощались с Коляном в тюрьме, где его оставил вернувшийся в Пермь Иваныч. В сериал мы возвращаемся спустя некоторое время, когда Колян уже на свободе. Выходит он на свободу абсолютно независимым от Иваныча и его семьи, съехав на старую квартиру. Там он и будет писать свою книгу вместе с новым героем – писателем, который поможет Коляну оформить мысли в слова и предложения
Сейчас снимают первые серии сериала. Действие происходит на улице Монастырской, у "Дома грузчиков", где раньше и жил Колян со своей мамой и Арменкой. Колян возвращается в свой родной дом, чтобы предаться воспоминаниям о прошлом. У него начинается кризис среднего возраста. А у его лучшего друга, Вована, послеродовая депрессия. Машка уйдет от Эдика, который в этот раз проиграет все деньги и попытается освоить мастерство онлайн-трейдера.
К своим ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая, Армен Бежанян, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Максим Тихонов, Сергей Ершов и Зоя Бербер. Режиссером нового сезона традиционно станет Жанна Кадникова.
Колян в новом сезоне сильно изменится. Он станет душным и изрядно всех достанет, ведь, если раньше он свои философские мысли озвучивал в студии на камеру, то теперь весь поток философии Коляна польется во вне. Никто не сможет отвертеться от Коляна, его нравоучений и рефлексии о прожитой жизни.
В новом сезоне будет 20 серий, а на съемки уйдет три месяца. Покажут "Реальных пацанов" в 2022 году на телеканале ТНТ.
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