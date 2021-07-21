"Колян станет душным": на Урале начались съемки нового сезона "Реальных пацанов"

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Этот сезон будет сильно отличаться от предыдущих: главный герой неожиданно станет писателем.

На Урале начались съемки нового девятого сезона сериала "Реальные пацаны", который покажут на телеканале ТНТ. Продюсеры сериала рассказали НАШЕЙ, чем он будет отличаться от других. Во-первых, Колян напишет свою автобиографию "Последний реальный пацан", а во-вторых, поведение героя сильно изменится после тюрьмы. Съемки проходят в Перми. В-третьих, появится в сериале еще один новый герой - писатель.

В прошлом сезоне мы попрощались с Коляном в тюрьме, где его оставил вернувшийся в Пермь Иваныч. В сериал мы возвращаемся спустя некоторое время, когда Колян уже на свободе. Выходит он на свободу абсолютно независимым от Иваныча и его семьи, съехав на старую квартиру. Там он и будет писать свою книгу вместе с новым героем – писателем, который поможет Коляну оформить мысли в слова и предложения

рассказал креативный продюсер сериала Александр Синегузов.

Сейчас снимают первые серии сериала. Действие происходит на улице Монастырской, у "Дома грузчиков", где раньше и жил Колян со своей мамой и Арменкой. Колян возвращается в свой родной дом, чтобы предаться воспоминаниям о прошлом. У него начинается кризис среднего возраста. А у его лучшего друга, Вована, послеродовая депрессия. Машка уйдет от Эдика, который в этот раз проиграет все деньги и попытается освоить мастерство онлайн-трейдера.


К своим ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая, Армен Бежанян, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Максим Тихонов, Сергей Ершов и Зоя Бербер. Режиссером нового сезона традиционно станет Жанна Кадникова.

Колян в новом сезоне сильно изменится. Он станет душным и изрядно всех достанет, ведь, если раньше он свои философские мысли озвучивал в студии на камеру, то теперь весь поток философии Коляна польется во вне. Никто не сможет отвертеться от Коляна, его нравоучений и рефлексии о прожитой жизни.

добавил продюсер сериала Антон Зайцев.

В новом сезоне будет 20 серий, а на съемки уйдет три месяца. Покажут "Реальных пацанов" в 2022 году на телеканале ТНТ.

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