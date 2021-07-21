В прошлом сезоне мы попрощались с Коляном в тюрьме, где его оставил вернувшийся в Пермь Иваныч. В сериал мы возвращаемся спустя некоторое время, когда Колян уже на свободе. Выходит он на свободу абсолютно независимым от Иваныча и его семьи, съехав на старую квартиру. Там он и будет писать свою книгу вместе с новым героем – писателем, который поможет Коляну оформить мысли в слова и предложения