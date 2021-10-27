О жуткой истории, о которой идет речь, стало известно от матери погибшей девочки. 26 октября в 2. 45 женщина-инвалид 2-й группы позвонила в дежурную часть полиции Нижних Серег. Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали не совместимыми с жизнью.