На Урале мать убила 8-летнюю дочь и соврала следователям о произошедшем. Изначально 34-летняя жительница деревни Уфа-Шигири (недалеко от Нижних Серег) рассказывала, что в их дом якобы проник бородатый мужчина, который зарезал ее ребенка. Инцидент произошел 26 октября. Подробности произошедшего НАШЕЙ рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
О жуткой истории, о которой идет речь, стало известно от матери погибшей девочки. 26 октября в 2. 45 женщина-инвалид 2-й группы позвонила в дежурную часть полиции Нижних Серег. Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали не совместимыми с жизнью.
Женщина не состояла на учете по делам несовершеннолетиях. Однако у нее были проблемы с психикой, она уже рассказывала врачам про бородатого убийцу. Отец ребенка живет в Екатеринбурге, семье он помогал финансово. Сейчас мать девочки находится под стражей. Дело передали следователям.
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