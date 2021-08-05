Летчик-космонавт и Герой России о еде на борту и ляпах в «космических» фильмах

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Сергей Рязанский рассказал о необычной "космической" жизни к 60-летию первого полета человека в космос.

Он провел в полетах больше 306 дней, при этом 27 часов - в открытом космосе, а сейчас намерен открыть в Екатеринбурге свою фотовыставку.

Из двух полетов я привез порядка 350 тысяч фотографий. Организаторы стараются выбрать те кадры, где есть их родные города и страны.

рассказал Сергей

Возможен ли космический туризм в России?

Недавно самый богатый человек в мире Джефф Безос вслед за Ричардом Брэнсоном совершил 10-минутный суборбитальный полет в космос. Это возможно и в России, сказал Сергей, ведь «проблем с мозгами и руками у нас в стране нет». Нужна только поддержка инвесторов и Роскосмоса, а еще - «хорошая питательная почва» для стартапов.

Самое незабываемое впечатление

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Потрясающее чувство невесомости, когда ты паришь. Наверное, мечта любого человека, летать как птица. Это интересная работа с точки зрения науки, потому что я по своему базовому образованию биолог. Интересная инженерная работы и выходы в открытый космос, когда ты наедине со Вселенной.

Поделился космонавт

Космонавты больше не едят из тюбиков

За исключением хрена, горчицы и кетчупа. Остальное – консервы и сублиматы.

Еда вкусная, достаточно натуральная, но дома лучше. Она приедается. Именно поэтому российская космическая еда - без специй, чтобы ты мог разнообразить ее добавками.

Пояснил Сергей Рязанский

В космосе те же проблемы

Это самоизоляция и «удаленка», стресс и все то, с чем мы столкнулись во время пандемии.

Как работать эффективно, не убить всех тех, кто окружает тебя 24 на 7, сохранить свое ресурсное состояние? Ведь со станции не выйдешь куда-то погулять, ели вдруг все надоели.

Добавил наш спикер

Фильмы о космонавтах

Сергей консультирует режиссеров четырех фильмов о космосе. Но слушают его советы – не все.

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Я профессиональный зануда. Все смотрю, но каждый раз замечаю какие-то ляпы. Фильм «Гравитация», это же очень смешной фильм. Если режиссер этого фильма когда-то проходил физику, то проходил ее мимо. Фильмы «Время первых», «Салют-7» - я прекрасно знаю живых прототипов героев, много с ним общался и каждый раз подмечаю неточности в истории. Ее приукрасили, чтобы она была более «голливудской».

Рассказывает космонавт

Борьба со страхами

У космонавтов для этого есть особые тренировки – прыжки с парашютом. На руку летчику крепят карточку с заданием, которое он должен решить до того, как парашют раскроется.

Страхи – это хорошо, ты более собран, внимателен, не допускаешь расхлябанности. Я готовился к своему первому полету десять лет, и самый главный страх был не за свою жизнь, с этим я смирился. Так как я биолог и полетел бортинженером без образования, был страх подвести тех людей, которые в меня поверили и меня готовили.

Поделился Сергей

Как вернуть небывалый интерес к космосу?

Сергей Рязанский выпустил пять книг о космосе, в том числе для детей и бизнесменов. Он считает, что для популяризации космоса необходимо возвращать кружки.

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Раньше государственная популяризационная машина работала лучше. Из каждого утюга слышалось, кто сейчас на борту. Сейчас редкий человек сможет хоть одного космонавта назвать. Должна быть работа по популяризации космоса в виде фильмов, мультфильмов. Мне очень нравятся проекты – кванториумы. Это то, чем мы привлекаем детишек в инженерию, программирование. Если что-то еще сохранилось в больших городах, то деревни, поселки – там ничего нет.

Считает Сергей Рязанский

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