Летчик-космонавт и Герой России о еде на борту и ляпах в «космических» фильмах

Страхи – это хорошо, ты более собран, внимателен, не допускаешь расхлябанности. Я готовился к своему первому полету десять лет, и самый главный страх был не за свою жизнь, с этим я смирился. Так как я биолог и полетел бортинженером без образования, был страх подвести тех людей, которые в меня поверили и меня готовили.