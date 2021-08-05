Летчик-космонавт и Герой России о еде на борту и ляпах в «космических» фильмах

Он провел в полетах больше 306 дней, при этом 27 часов - в открытом космосе, а сейчас намерен открыть в Екатеринбурге свою фотовыставку.
Из двух полетов я привез порядка 350 тысяч фотографий. Организаторы стараются выбрать те кадры, где есть их родные города и страны.
Возможен ли космический туризм в России?
Недавно самый богатый человек в мире Джефф Безос вслед за Ричардом Брэнсоном совершил 10-минутный суборбитальный полет в космос. Это возможно и в России, сказал Сергей, ведь «проблем с мозгами и руками у нас в стране нет». Нужна только поддержка инвесторов и Роскосмоса, а еще - «хорошая питательная почва» для стартапов.
Самое незабываемое впечатление
Потрясающее чувство невесомости, когда ты паришь. Наверное, мечта любого человека, летать как птица. Это интересная работа с точки зрения науки, потому что я по своему базовому образованию биолог. Интересная инженерная работы и выходы в открытый космос, когда ты наедине со Вселенной.
Космонавты больше не едят из тюбиков
За исключением хрена, горчицы и кетчупа. Остальное – консервы и сублиматы.
Еда вкусная, достаточно натуральная, но дома лучше. Она приедается. Именно поэтому российская космическая еда - без специй, чтобы ты мог разнообразить ее добавками.
В космосе те же проблемы
Это самоизоляция и «удаленка», стресс и все то, с чем мы столкнулись во время пандемии.
Как работать эффективно, не убить всех тех, кто окружает тебя 24 на 7, сохранить свое ресурсное состояние? Ведь со станции не выйдешь куда-то погулять, ели вдруг все надоели.
Фильмы о космонавтах
Сергей консультирует режиссеров четырех фильмов о космосе. Но слушают его советы – не все.
Я профессиональный зануда. Все смотрю, но каждый раз замечаю какие-то ляпы. Фильм «Гравитация», это же очень смешной фильм. Если режиссер этого фильма когда-то проходил физику, то проходил ее мимо. Фильмы «Время первых», «Салют-7» - я прекрасно знаю живых прототипов героев, много с ним общался и каждый раз подмечаю неточности в истории. Ее приукрасили, чтобы она была более «голливудской».
Борьба со страхами
У космонавтов для этого есть особые тренировки – прыжки с парашютом. На руку летчику крепят карточку с заданием, которое он должен решить до того, как парашют раскроется.
Страхи – это хорошо, ты более собран, внимателен, не допускаешь расхлябанности. Я готовился к своему первому полету десять лет, и самый главный страх был не за свою жизнь, с этим я смирился. Так как я биолог и полетел бортинженером без образования, был страх подвести тех людей, которые в меня поверили и меня готовили.
Как вернуть небывалый интерес к космосу?
Сергей Рязанский выпустил пять книг о космосе, в том числе для детей и бизнесменов. Он считает, что для популяризации космоса необходимо возвращать кружки.
Раньше государственная популяризационная машина работала лучше. Из каждого утюга слышалось, кто сейчас на борту. Сейчас редкий человек сможет хоть одного космонавта назвать. Должна быть работа по популяризации космоса в виде фильмов, мультфильмов. Мне очень нравятся проекты – кванториумы. Это то, чем мы привлекаем детишек в инженерию, программирование. Если что-то еще сохранилось в больших городах, то деревни, поселки – там ничего нет.
- К слову, символ Екатеринбурга тоже запустят в космос.
- Показываем НАШИ фото солнечного затмения в Екатеринбурге. Было красиво!
- Как правильно смотреть на затмение - отвечает научный инженер УрФУ.
- А в мае Екатеринбуржцы смотрели на полет МКС, запечатлели Меркурий и Метеорный поток.
- Уральские ученые разрабатывают экологичное топливо для космических ракет.
- В космос запустили уникальный погодный спутник.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев