Символ Екатеринбурга запустят в космос

Депутаты передали символ города Олегу Артьемеву. По задумке, после полета, эта статуэтка станет экспонатом музея муниципальной власти, который планируется открыть в здании екатеринбургского парламента.

Олег Артемьев уже совершил два космических полета: первый на транспортном пилотируемом корабле "Союз ТМА-12М" в 2014 году, второй – на "Союзе МС-08" в 2018 году. Общая продолжительность полетов превысила год. За это время Олег Германович три раза вышел в открытый космос. В 2016 году он был удостоен звания Герой РФ.

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