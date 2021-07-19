Символ Екатеринбурга запустят в космос

Символ Екатеринбурга отправится в космос! Фигурку НАШЕГО стелы "Европа - Азия", которая находится на въезде в Екатеринбург, в свой следующий полет возьмет с сотой Олег Артемьев - депутат Московской Гордумы и летчик-космонавт, герой России. Встреча с ним недавно прошла в парламенте Екатеринбурга.
Чтобы попасть в отряд космонавтов, нужно хорошо учиться в школе и университете, потом положительно проявить себя в работе. Требуется минимум три года трудового стажа на предприятиях ракетно-космической отрасли. И на протяжении всей жизни нельзя забывать про здоровый образ жизни.
Депутаты передали символ города Олегу Артьемеву. По задумке, после полета, эта статуэтка станет экспонатом музея муниципальной власти, который планируется открыть в здании екатеринбургского парламента.
Олег Артемьев уже совершил два космических полета: первый на транспортном пилотируемом корабле "Союз ТМА-12М" в 2014 году, второй – на "Союзе МС-08" в 2018 году. Общая продолжительность полетов превысила год. За это время Олег Германович три раза вышел в открытый космос. В 2016 году он был удостоен звания Герой РФ.
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