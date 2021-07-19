Символ Екатеринбурга запустят в космос

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Фигурку стелы "Европа-Азия" возьмет с собой в полет космонавт Олег Артемьев.

Символ Екатеринбурга отправится в космос! Фигурку НАШЕГО стелы "Европа - Азия", которая находится на въезде в Екатеринбург, в свой следующий полет возьмет с сотой Олег Артемьев - депутат Московской Гордумы и летчик-космонавт, герой России. Встреча с ним недавно прошла в парламенте Екатеринбурга.

Чтобы попасть в отряд космонавтов, нужно хорошо учиться в школе и университете, потом положительно проявить себя в работе. Требуется минимум три года трудового стажа на предприятиях ракетно-космической отрасли. И на протяжении всей жизни нельзя забывать про здоровый образ жизни.

подытожил Олег Артемьев.

Депутаты передали символ города Олегу Артьемеву. По задумке, после полета, эта статуэтка станет экспонатом музея муниципальной власти, который планируется открыть в здании екатеринбургского парламента.


Олег Артемьев уже совершил два космических полета: первый на транспортном пилотируемом корабле "Союз ТМА-12М" в 2014 году, второй – на "Союзе МС-08" в 2018 году. Общая продолжительность полетов превысила год. За это время Олег Германович три раза вышел в открытый космос. В 2016 году он был удостоен звания Герой РФ.

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