5 января в Екатеринбурге отгремело открытие "Синей недели" — проекта фонда городских инициатив, призванного подсветить синим цветом инициативные места в городе. Пока все доедали новогодние салаты и смотрели "Гарри Поттера", фонд громко ворвался в нашу повседневность, держа в руках рупор, чтобы дать возможность поговорить инициативам. "Синяя неделя" началась с выставки работ местных художников в баре "Нельсон Совин".
Все места, которые поддерживают и развивают город, мы называем "не просто бизнес". "Нельсон Совин" – это не просто бар. Помимо того, что здесь проходят выставки, вечеринки, и он напрямую влияет на культуру, "Нельсон Совин" также находится в здании культурного наследия и проводит работу по его восстановлению, взаимодействует с соседским сообществом. То есть он выполняет не просто функцию бара, он также культурный стейкхолдер в этом городе».
На выставке представлено 45 работ 30 уральских художников. Разнообразные техники и материалы, задумки и эмоции смешались в ярком витраже на стенах бара. Не трудно догадаться, что объединяет все творения цвет. Синий здесь и загадочный, и яркий, и по-настоящему величественный. На картинах можно найти все его оттенки: от нежно-голубого до насыщенно фиолетового.
Открытие "Синей недели" началось с выступления фольклорного ансамбля "Горожане". Девушки, в длинных сарафанах, опоясанных поясом-кушаком, а капелла исполнили несколько уральских народных произведений.
"Костюмы сшиты нашими руками", — поделилась исполнительница Анна Колосова.
Ансамбль зарождался, как группа людей, которые хотят изучать родную культуру, а с помощью фонда городских инициатив коллектив получает возможность развиваться.
После выступления за диджейский пульт встала Соня Содерберг, следом за ней Лиза Тернер и Рома Хикматов. Бар погрузился в приятную атмосферу единения и творчества. Чувствуется, что здесь собрались те, кто неравнодушен к своему городу и его жителям.
Поднимемся на второй этаж. Там, разбавляя столы с компаниями синих людей, удобно расположилась арт-ярмарка. Разнообразные работы молодых творцов заполонили все свободное пространство. Здесь и фотографии, и глиняная посуда, и украшения из бисера, и свечи собственного производства. В правом углу затаились три татуировщицы: Настя, Надя и Даша, ожидая тех, кто хочет оставить на своем теле произведение искусства.
Открытие "Синей выставки" нельзя назвать тихим, как задумывали авторы проекта. Шумные компании и музыка позволили ему громко заявить о себе. Выставка будет открыта до 21 января, в этот же день в "Ельцин центре" состоится Ночь городских инициатив, на которой те, у кого есть проект или инициатива, могут его представить, те, у кого есть бизнес, могут стать партнерами, а просто горожане получат возможность попробовать себя в роли меценатов. Вместе мы сможем дать возможность инициативам звучать громче, а городу стать лучше!
Фонд городских инициатив занимается тем, что находит, изучает и внедряет технологии коммуникации между инициативами в городе, между бизнесом и администрацией. Ночь городских инициатив – главное событие, где собираются партнеры и будут представлены инициативы в шести категориях: помощь и защита, работа с городской средой и других. В ее преддверии в Екатеринбурге синим цветом подсветили места городских инициатив на ВИЗе, Уралмаше и Эльмаше, ЖБИ. Параллельно по этим маршрутам будет размещен синий стрит-арт.
Проект существует с 2017 года, "Ночь городских инициатив" была создана для того, чтобы все, кто делает что-то классное в городе, познакомились и, возможно, стали партнерами. Самое мероприятие условно можно разделить на три части: выступление лидеров городских сообществ, открытие выставки и вечеринка.
Автор: Татьяна Аксенова.
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