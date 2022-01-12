На выставке представлено 45 работ 30 уральских художников. Разнообразные техники и материалы, задумки и эмоции смешались в ярком витраже на стенах бара. Не трудно догадаться, что объединяет все творения цвет. Синий здесь и загадочный, и яркий, и по-настоящему величественный. На картинах можно найти все его оттенки: от нежно-голубого до насыщенно фиолетового.

Открытие "Синей недели" началось с выступления фольклорного ансамбля "Горожане". Девушки, в длинных сарафанах, опоясанных поясом-кушаком, а капелла исполнили несколько уральских народных произведений.

"Костюмы сшиты нашими руками", — поделилась исполнительница Анна Колосова.

Ансамбль зарождался, как группа людей, которые хотят изучать родную культуру, а с помощью фонда городских инициатив коллектив получает возможность развиваться.

После выступления за диджейский пульт встала Соня Содерберг, следом за ней Лиза Тернер и Рома Хикматов. Бар погрузился в приятную атмосферу единения и творчества. Чувствуется, что здесь собрались те, кто неравнодушен к своему городу и его жителям.