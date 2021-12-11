Председатель Свердловского Союза художников предложил показывать мультфильмы в школах

В декабре системе художественного образования Екатеринбурга исполняется 90 лет! Председатель Свердловского Союза художников и выпускник первой в городе детской школы искусств поделился с НАШЕЙ своими воспоминаниями и идеями о развитии юного поколения.

Сергей Айнутдинов работал на киностудии «Союзмультфильм», Свердловской киностудии, участвовал в работе по созданию программы «Улица Сезам», создавал мультфильмы из серии «Гора самоцветов». В его коллекции более 19 работ авторского кино и мультфильмов и для детей.