Председатель Свердловского Союза художников предложил показывать мультфильмы в школах

В декабре системе художественного образования Екатеринбурга исполняется 90 лет! Председатель Свердловского Союза художников и выпускник первой в городе детской школы искусств поделился с НАШЕЙ своими воспоминаниями и идеями о развитии юного поколения.
Сергей Айнутдинов работал на киностудии «Союзмультфильм», Свердловской киностудии, участвовал в работе по созданию программы «Улица Сезам», создавал мультфильмы из серии «Гора самоцветов». В его коллекции более 19 работ авторского кино и мультфильмов и для детей.
Роковая встреча
Известный свердловский аниматор, оказывается, вовсе не мечтал попасть в мир искусства и создавать мультфильмы. Все решилось волей случая.
Эта история стала знаковой для меня. Я ходил в изостудию в Доме пионеров Кировского района. На одном из детских областных художественных конкурсов занял третье место и всю жизнь считал, что меня награждал известный московский художник Константин Юон. Так случилось, что после награждения мы с отцом шли вместе с «Юоном», который посоветовал мне поступать в детскую художественную школу. Как председатель Союза художников я регулярно участвую в работе жюри детских конкурсов и хожу на церемонии награждения ребят. Когда в 2016 мы отмечали столетие Давида Марковича Ионина, руководившего почти 20 лет Свердловским союзом художников, меня озарило, что тогда, 50 лет назад, с нами шел Ионин, а не москвич Юон. Таким образом, Давид Маркович когда-то меня благословил - почти 50 лет спустя я оказался в его кресле и руковожу Союзом художников.
Жива ли уральская анимация?
Именно Сергей Айнутдинов и Александр Петров стали инициаторами возникновения специализации «Художник анимационного кино» в Свердловском художественном училище им. И.Д. Шадра и на Урале запустился процесс становления образования в данной области (возникла специализация «Анимационный дизайн» в УрГАХУ). Кроме того, и фестиваль «Кинопроба» начинался именно с анимации.
Сейчас в Екатеринбурге можно получить диплом специалиста в области мультипликации в УрГАХУ, но в силу того, что крупных студий в городе нет, многие выпускники уезжают в Москву или Санкт-Петербург. При этом недавно в Первоуральске открылась небольшая, но прекрасно оснащенная государственная студия анимации, где снимают кино, проходят занятия для детей, своего рода возврат к практике советского периода.
На Урале анимация фокусируется только на авторском кино, но важно, чтобы возникали и более масштабные ленты (сериалы, полнометражные фильмы), которые позволили бы творческой молодежи профессионально работать в Екатеринбурге.
А вы знали, что на создание одного 10-минутного мультфильма может уйти год, а то и полтора?
Взгляд в будущее
В киноиндустрии и на телевидении не хватает взрослой, осмысленной анимации - большим спросом пользуется только развлекательный контент.
Хотелось бы, чтобы на ТВ формировались программы взрослого авторского кино и детской анимации. Кроме того, следует ввести в обычных школах обязательные уроки, где дети смотрели бы мультфильмы или кино, потому что эта сфера неразрывно связана с литературой, музыкой, расширяет общий кругозор, ведь именно в раннем возрасте закладываются все фундаментальные знания. Кино дает совершенно другое представление о жизни. Даже двоечник будет с удовольствием смотреть кино. А если еще грамотный специалист что-то подскажет, как это кино сделано, возникнет культура понимания фильмов и будет меньше молодежи, которая только ест попкорн. Мы бы увидели совершенно других людей.
В Союзе художников проходят выставки работ начинающих авторов - живописная экспозиция Асмик Манукян и Дарины Округиной, а также представлено эмальерное творчество объединения «Э.MIX.» Бесплатно! (Ул. Куйбышева, 97). А в городской думе можно посмотреть выставку, посвященную 90-летию системы художественного образования города Екатеринбурга и тоже - бесплатно! (Пер. Банковский, 3).
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