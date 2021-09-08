Мэр Екатеринбурга скорректировал дату старта отопительного сезона

В среду, 8 сентября, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге. Об этом он заявил во время пресс-подхода на площади 1905 года.

Градоначальник сообщил журналистам, что тепло в городских квартирах появится 15 сентября.

— Мы ежедневно мониторим ситуацию с температурой воздуха. Если станет холоднее, готовы начать отопительный сезон даже ранее 15 сентября, — отметил Орлов.

Ранее в Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали, что согласно текущим нормативам, тепло в батареи подадут, когда среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 в течение пяти суток. Ещё в понедельник, 6 сентября, датой старта отопительного сезона считалось 14 сентября.

Кроме того, многие управляющие компании желают подключить дома к теплу позже, если позволит погода, — с 1 октября. Подобное решение поможет жителям сэкономить на отоплении.

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