Стало известно, когда в екатеринбургских квартирах включат отопление

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Окончательную дату назовут после того, как Алексей Орлов подпишет соответствующее постановление.

Отопление в Екатеринбурге готовы включить уже 14 сентября. Однако точная дата пока ещё не согласована, поскольку мэр уральской столицы Алексей Орлов ещё не подписал необходимое постановление. Об этом сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании.


По текущим нормативам, тепло в батареи подадут, когда среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 в течение пяти суток. По предварительным прогнозам синоптиков, в середине этой недели воздух прогреется чуть сильнее - около +13 днём и +8 ночью, а в выходные станет прохладнее.


Энергетики отметили, что, вероятно, батареи будут подключать в два этапа. В Свердловском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что к началу этой недели лишь 42% жилого городского фонда полностью готовы к подключению тепла.

— Летом каждая управляющая организация обязана подготовиться к зиме: провести опрессовку и промыть системы отопления, устранить утечки. Также УК и ТСЖ должны подтвердить отсутствие задолженности перед энергокомпанией. Но существуют и управляющие организации, игнорирующие требования энергетиков по обслуживанию домов, и они ставят под угрозу своевременную подачу тепла, - рассказали НАШЕЙ в пресс-службе ЕТК.

По данным E1.RU, многие управляющие компании подключат дома к теплу позже, если позволит погода, — с 1 октября. Подобное решение поможет жителям сэкономить на отоплении. С приходом октября пуск тепла должен закончиться.


Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге за 46,7 миллиона рублей заменят старый трубопровод. Также несколько месяцев назад одну из управляющих компаний Екатеринбурга оштрафовали за чересчур шумный лифт.


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