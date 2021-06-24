В Екатеринбурге за 46,7 млн рублей заменят старый трубопровод

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НАШЕЙ рассказали, будут ли на время ремонта отключать горячую воду.

В Екатеринбурге заменят трубопровод на улице Советской, который установили еще в 1985 году (ему уже 36 лет!), сообщили НАШЕЙ в городской теплосетевой компании (ЕТК), сегодня, 24 июня. Компания выделила на ремонт 662-метрового провода диаметром 800 мм аж 46,7 млн рублей. В эту стоимость входит и благоустройство ближайшей территории.

Модернизация значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей, срок безаварийной эксплуатации трассы увеличится до 50-ти и более лет. Новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией, оснащены системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) - для наблюдения за состоянием тепловой изоляции и оперативного определения места дефекта.

Рассказали НАШЕЙ в пресс-службе ЕТК.

Сейчас в Екатеринбурге демонтировано более 70% всех старых труб и строительных конструкций, а половина железобетонных лотков под новые трубы уже готова. Скоро их начнут монтировать. ЕТК вновь обещает не отключать воду у местных жителей, ее подадут по временному трубопроводу.

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