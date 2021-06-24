В Екатеринбурге за 46,7 млн рублей заменят старый трубопровод

В Екатеринбурге заменят трубопровод на улице Советской, который установили еще в 1985 году (ему уже 36 лет!), сообщили НАШЕЙ в городской теплосетевой компании (ЕТК), сегодня, 24 июня. Компания выделила на ремонт 662-метрового провода диаметром 800 мм аж 46,7 млн рублей. В эту стоимость входит и благоустройство ближайшей территории.
Модернизация значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей, срок безаварийной эксплуатации трассы увеличится до 50-ти и более лет. Новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией, оснащены системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) - для наблюдения за состоянием тепловой изоляции и оперативного определения места дефекта.
Сейчас в Екатеринбурге демонтировано более 70% всех старых труб и строительных конструкций, а половина железобетонных лотков под новые трубы уже готова. Скоро их начнут монтировать. ЕТК вновь обещает не отключать воду у местных жителей, ее подадут по временному трубопроводу.
- Одну из управляющих компаний Екатеринбурга оштрафовали за слишком шумный лифт.
- Жуткий ураган прошелся по Екатеринбургу прошлой ночью: деревья вырвало с корнем, а у тысячи свердловчан пропало электричество. Собрали все новости в одной подборке НАШЕЙ.
- Помните повесть "Мертвые души" ? Несколько УК обманывали жильцов 38 многоэтажек в Екатеринбурге. В бланках за голосование и расписались несуществующие люди.
- Екатеринбуржцы нашли кучу с трупами животных.
- Батареи, канализационные люки, рельсы, остановки...что в Екатеринбурге крадут на металлолом.
- В Екатеринбурге управляющая компания оставила пенсионеров без скамеек во дворах. Бабушки устроили настоящий бунт.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев