Мэрия Екатеринбурга уволила за коррупцию замглавы Железнодорожного района

Заместителя главы Железнодорожного района Екатеринбурга, ранее ответственного за вопросы потребительского рынка, уволили из мэрии. Он установил на территории своего района сразу семь торговых точек, принадлежащих его родственникам. Об этом НАШЕЙ сегодня, 14 декабря, сообщили в областной прокуратуре. На протяжении трех лет с 2019 по 2021 года он устанавливал ларьки и оставался незамеченным.
Вопреки требованиям закона уведомление о наличии личной заинтересованности, способной привести к конфликту интересов, в установленном порядке заместителем главы администрации Железнодорожного района Екатеринбурга не было подано, меры по урегулированию конфликта интересов не были приняты.
Кроме того, прокуратура предупредила и внесла представление мэру Екатеринбурга Алексею Орлову об устранении нарушений закона о противодействии коррупции. После чего обвиняемого мужчину уволили из мэрии по соглашению сторон.
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