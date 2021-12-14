Мэрия Екатеринбурга уволила за коррупцию замглавы Железнодорожного района

Заместителя главы Железнодорожного района Екатеринбурга, ранее ответственного за вопросы потребительского рынка, уволили из мэрии. Он установил на территории своего района сразу семь торговых точек, принадлежащих его родственникам. Об этом НАШЕЙ сегодня, 14 декабря, сообщили в областной прокуратуре. На протяжении трех лет с 2019 по 2021 года он устанавливал ларьки и оставался незамеченным.