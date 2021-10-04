Свердловские власти распределили бюджет на 2022 год. На что потратят деньги?

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49315

Регионы попросили у властей благоустроить городские бани и кладбища.

Свердловские власти подвели предварительные результаты обсуждения и подготовки проекта бюджета региона на 2022 год. Сегодня, 4 октября, министр финансов Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания области Петр Соколюк рассказали, на что планируется потратить деньги.


В основу нового проекта бюджета вошел прогноз социально-экономического развития прошлого года с поправкой на пандемию. Так, порядка 87 млн рублей потратят на дорожную деятельность, а больше 800 млн рублей - на поддержку многодетных семей. Бюджет постарались распределить так, чтобы поддержать непромышленные города, например, Верхотурье.


Муниципалитеты традиционно поднимают вопросы местного значения: это строительство и реконструкция дорог, детских садов и школ, также уральцев волнует ремонт коммунальных сетей, а также отселение из ветхо-аварийного жилья и благоустройство. Ориентировочно, на рассмотрение локальных вопросов направят 20 млрд рублей.

Много мелких вопросов, которые я решил на себя взять и курировать. Мы говорим про те же кладбища, ограждения, их благоустройство, в малых городах это все социально. Это будет вопрос, который мы будем решать системно. Как и вопрос с городскими банями, будем смотреть, где их нужно ремонтировать, где строить заново. Но и конечно пассажирский транспорт. Будем из года в год ситуацию потихоньку выправлять и направлять средства.

Пояснил Петр Соколюк

Так, на благоустройство, ремонт дорог и решение других вопросов Екатеринбург в 2022 году получит около 4 млрд рублей ( с учетом подготовки города к Универсиаде-2023). Нижний Тагил в следующем году отмечает 300-летие, в связи с этим город получит около 2 млрд рублей. Хорошую поддержку от властей получит Серов: около 38 млн рублей на реконструкцию Дворца культуры металлургов, а также 600 млн рублей из федерального бюджета на строительство детской поликлиники, и еще 264 млн рублей на капитальный ремонт дорог.


Первое заседание нового созыва Заксобрания Свердловской области состоится 8 октября, после чего работу над проектом бюджета начнут комитеты и рабочие группы.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49315

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined