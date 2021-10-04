Свердловские власти распределили бюджет на 2022 год. На что потратят деньги?

Свердловские власти подвели предварительные результаты обсуждения и подготовки проекта бюджета региона на 2022 год. Сегодня, 4 октября, министр финансов Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания области Петр Соколюк рассказали, на что планируется потратить деньги.

В основу нового проекта бюджета вошел прогноз социально-экономического развития прошлого года с поправкой на пандемию. Так, порядка 87 млн рублей потратят на дорожную деятельность, а больше 800 млн рублей - на поддержку многодетных семей. Бюджет постарались распределить так, чтобы поддержать непромышленные города, например, Верхотурье.

Муниципалитеты традиционно поднимают вопросы местного значения: это строительство и реконструкция дорог, детских садов и школ, также уральцев волнует ремонт коммунальных сетей, а также отселение из ветхо-аварийного жилья и благоустройство. Ориентировочно, на рассмотрение локальных вопросов направят 20 млрд рублей.