Свердловские власти распределили бюджет на 2022 год. На что потратят деньги?

Свердловские власти подвели предварительные результаты обсуждения и подготовки проекта бюджета региона на 2022 год. Сегодня, 4 октября, министр финансов Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания области Петр Соколюк рассказали, на что планируется потратить деньги.
В основу нового проекта бюджета вошел прогноз социально-экономического развития прошлого года с поправкой на пандемию. Так, порядка 87 млн рублей потратят на дорожную деятельность, а больше 800 млн рублей - на поддержку многодетных семей. Бюджет постарались распределить так, чтобы поддержать непромышленные города, например, Верхотурье.
Муниципалитеты традиционно поднимают вопросы местного значения: это строительство и реконструкция дорог, детских садов и школ, также уральцев волнует ремонт коммунальных сетей, а также отселение из ветхо-аварийного жилья и благоустройство. Ориентировочно, на рассмотрение локальных вопросов направят 20 млрд рублей.
Много мелких вопросов, которые я решил на себя взять и курировать. Мы говорим про те же кладбища, ограждения, их благоустройство, в малых городах это все социально. Это будет вопрос, который мы будем решать системно. Как и вопрос с городскими банями, будем смотреть, где их нужно ремонтировать, где строить заново. Но и конечно пассажирский транспорт. Будем из года в год ситуацию потихоньку выправлять и направлять средства.
Так, на благоустройство, ремонт дорог и решение других вопросов Екатеринбург в 2022 году получит около 4 млрд рублей ( с учетом подготовки города к Универсиаде-2023). Нижний Тагил в следующем году отмечает 300-летие, в связи с этим город получит около 2 млрд рублей. Хорошую поддержку от властей получит Серов: около 38 млн рублей на реконструкцию Дворца культуры металлургов, а также 600 млн рублей из федерального бюджета на строительство детской поликлиники, и еще 264 млн рублей на капитальный ремонт дорог.
Первое заседание нового созыва Заксобрания Свердловской области состоится 8 октября, после чего работу над проектом бюджета начнут комитеты и рабочие группы.
- А давайте вспомним, как деньгами власти распорядились в 2021 году. Например, часть денег потратили на новенький автопарк.
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