Мэрия потратит больше 3 миллионов рублей на новую панораму Екатеринбурга

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Скриншот панорамы города от 2020 года
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Именно столько стоит 3D-фото, размещенное на официальном портале города.

Мэрия Екатеринбурга потратит 3,35 миллионов рублей на новую осеннюю панораму столицы Урала, размещенную на официальном сайте города "Екатеринбург.рф". Информация об этом появилась на портале госзакупок.


К новому изображению есть ряд жестких требований. Так, панорама будет гиперпиксельной - то есть очень высокого качества. Для ее съемок из шести точек в разных районах города на высоту не менее 150 метров запустят квадрокоптеры. Они будут снимать:

  • В центре на перекрестке переулка Химиков и набережной Рабочей молодежи.
  • На ЖБИ, недалеко от здания на улице Владимира Высоцкого, 4.
  • На Ботанике возле Трактористов, 19.
  • На Уралмаше у дома на Фрезеровщиков, 5.
  • На ВИЗе в квартале улиц Торфорезов - Ключевской - Венгерских Коммунаров - Лоцмановых.
  • И в Академическом на перекрестке улицы Павла Шаманова с улицей Анатолия Мехренцева.

Кроме того, мэрия требует, чтобы на фото отчетливо были видные значимые объекты города. Каждый из них нужно сфотографировать с пяти ракурсов. Разрешение фотографий - не меньше 24 мегапикселей. В список попал 31 объект, среди них Театр Юного Зрителя, Зоопарк, Цирк, БЦ "Высоцкий", "Ельцин Центр", Театр оперы и балета, Дом Севастьянова, УрФУ и другие. Фотографии будут делать и днем, и ночью, но только в хорошую погоду. В кадр не должны попасть неопрятные заборы, грязный снег, переполненные мусорные баки, а также военные объекты. До 8 октября власти должны выбрать исполнителя работ.


Сейчас на портале можно полюбоваться Екатеринбургом 2020 года, на этой интерактивной карте в городе все еще жаркое лето. Ее собирали более, чем из тысячи фотографий.

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