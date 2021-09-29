Мэрия потратит больше 3 миллионов рублей на новую панораму Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга потратит 3,35 миллионов рублей на новую осеннюю панораму столицы Урала, размещенную на официальном сайте города "Екатеринбург.рф". Информация об этом появилась на портале госзакупок.

К новому изображению есть ряд жестких требований. Так, панорама будет гиперпиксельной - то есть очень высокого качества. Для ее съемок из шести точек в разных районах города на высоту не менее 150 метров запустят квадрокоптеры. Они будут снимать:

В центре на перекрестке переулка Химиков и набережной Рабочей молодежи.

На ЖБИ, недалеко от здания на улице Владимира Высоцкого, 4.

На Ботанике возле Трактористов, 19.

На Уралмаше у дома на Фрезеровщиков, 5.

На ВИЗе в квартале улиц Торфорезов - Ключевской - Венгерских Коммунаров - Лоцмановых.

И в Академическом на перекрестке улицы Павла Шаманова с улицей Анатолия Мехренцева.

Кроме того, мэрия требует, чтобы на фото отчетливо были видные значимые объекты города. Каждый из них нужно сфотографировать с пяти ракурсов. Разрешение фотографий - не меньше 24 мегапикселей. В список попал 31 объект, среди них Театр Юного Зрителя, Зоопарк, Цирк, БЦ "Высоцкий", "Ельцин Центр", Театр оперы и балета, Дом Севастьянова, УрФУ и другие. Фотографии будут делать и днем, и ночью, но только в хорошую погоду. В кадр не должны попасть неопрятные заборы, грязный снег, переполненные мусорные баки, а также военные объекты. До 8 октября власти должны выбрать исполнителя работ.

Сейчас на портале можно полюбоваться Екатеринбургом 2020 года, на этой интерактивной карте в городе все еще жаркое лето. Ее собирали более, чем из тысячи фотографий.

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