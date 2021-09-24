В Екатеринбурге пройдут Дни Швейцарии

В Екатеринбурге с 27 сентября по 15 октября пройдут Дни Швейцарии. Программу организует Правительство Свердловской области при содействии Посольства Швейцарской Конфедерации.

Кроме деловой программы планируется и культурная, например, ярмарка швейцарских товаров, кинофестиваль и выступления творческих коллективов. Основными площадками праздника станут УрФУ, "Ельцин Центр" (здесь будет представлена выставка графических работ писателя Фридриха Дюрренматта, приуроченная к его 100-летию), "Синара Центр". Одну из главных выставок уже разместили на улице Вайнера, это экспозиция "Русские и швейцарцы".