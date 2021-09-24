В Екатеринбурге пройдут Дни Швейцарии

В Екатеринбурге с 27 сентября по 15 октября пройдут Дни Швейцарии. Программу организует Правительство Свердловской области при содействии Посольства Швейцарской Конфедерации.
Кроме деловой программы планируется и культурная, например, ярмарка швейцарских товаров, кинофестиваль и выступления творческих коллективов. Основными площадками праздника станут УрФУ, "Ельцин Центр" (здесь будет представлена выставка графических работ писателя Фридриха Дюрренматта, приуроченная к его 100-летию), "Синара Центр". Одну из главных выставок уже разместили на улице Вайнера, это экспозиция "Русские и швейцарцы".
Швейцария ежегодно инвестирует в Россию почти 20 миллиардов франков. Нас очень интересует для сотрудничества Екатеринбург, Свердловская область. Мы хотели бы провести здесь масштабные бизнес-встречи, а также организовать культурную программу. Мы надеемся, что это станет хорошим импульсом к развитию новых проектов.
На несколько недель в Екатеринбург приедет швейцарская делегация из представителей 15 иностранных компаний под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посола Кристиной Марти Ланг. Это сотрудники сферы авиаперевозки, приборостроения, логистики, фармацевтики, энергетики. Оборот торговли Свердловской области со Швейцарией, по данным Департамента информационной политики области, в прошлом году составил 76 млн долларов. В основном наш регион экспортировал металлургическую продукцию.
- В рамках Дней Италии в Екатеринбурге прошла масса событий, в том числе кинофестиваль в Доме кино. Именно Италия стала главным партнером международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге в этом году.
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