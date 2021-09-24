В Екатеринбурге пройдут Дни Швейцарии

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Ждем массу тематических событий!

В Екатеринбурге с 27 сентября по 15 октября пройдут Дни Швейцарии. Программу организует Правительство Свердловской области при содействии Посольства Швейцарской Конфедерации.


Кроме деловой программы планируется и культурная, например, ярмарка швейцарских товаров, кинофестиваль и выступления творческих коллективов. Основными площадками праздника станут УрФУ, "Ельцин Центр" (здесь будет представлена выставка графических работ писателя Фридриха Дюрренматта, приуроченная к его 100-летию), "Синара Центр". Одну из главных выставок уже разместили на улице Вайнера, это экспозиция "Русские и швейцарцы".

Швейцария ежегодно инвестирует в Россию почти 20 миллиардов франков. Нас очень интересует для сотрудничества Екатеринбург, Свердловская область. Мы хотели бы провести здесь масштабные бизнес-встречи, а также организовать культурную программу. Мы надеемся, что это станет хорошим импульсом к развитию новых проектов.

заявлял ранее заместитель Посла г-н Тобиас Привителли

На несколько недель в Екатеринбург приедет швейцарская делегация из представителей 15 иностранных компаний под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посола Кристиной Марти Ланг. Это сотрудники сферы авиаперевозки, приборостроения, логистики, фармацевтики, энергетики. Оборот торговли Свердловской области со Швейцарией, по данным Департамента информационной политики области, в прошлом году составил 76 млн долларов. В основном наш регион экспортировал металлургическую продукцию.

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